HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İçişleri Bakanlığı: “Hakkari’de 1 asker şehit oldu”

İçişleri Bakanlığı: “Hakkari’de 1 asker şehit oldu”

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2020 20:14 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı, Hakkari Yüksekova kırsalında mağarada kıstırılan teröristlerle çıkan çatışmada bir askerin şehit olduğunu açıkladı.İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Yıldırım -2 Cilo Operasyonu kapsamında, Hakkari Yüksekova kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda, mağarada kıstırılan teröristlerle çıkan çatışmada, bir jandarma astsubayımız şehit olmuştur.

İçişleri Bakanlığı, Hakkari Yüksekova kırsalında mağarada kıstırılan teröristlerle çıkan çatışmada bir askerin şehit olduğunu açıkladı.
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Yıldırım -2 Cilo Operasyonu kapsamında, Hakkari Yüksekova kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda, mağarada kıstırılan teröristlerle çıkan çatışmada, bir jandarma astsubayımız şehit olmuştur. Operasyonda, 2 terörist ölü olarak ele geçirilmiştir. Kahraman jandarma astsubayımıza Allah’tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun” ifadeleri yer aldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Türkiye'de toz taşınımı hafta boyunca devam edecek''Türkiye'de toz taşınımı hafta boyunca devam edecek'
Koronavirüs unutuldu! Film izler gibi izledilerKoronavirüs unutuldu! Film izler gibi izlediler
ÖTV sonrası ikinci el araba piyasasının durumuÖTV sonrası ikinci el araba piyasasının durumu
En Çok Okunan Haberler
Görüntüler olay olmuştu! Polise küfür iddiasında yeni gelişme
Görüntüler olay olmuştu! Polise küfür iddiasında yeni gelişme
Putin, 'Yeni bir silah türü' diyerek duyurmuştu! Dünyaya kritik uyarı
Putin, 'Yeni bir silah türü' diyerek duyurmuştu! Dünyaya kritik uyarı
İstanbul'da mesai saatleri değişiyor mu? Flaş iddia
İstanbul'da mesai saatleri değişiyor mu? Flaş iddia
Kocası gol atınca adını haykırdı! Bakın o ne dedi
Kocası gol atınca adını haykırdı! Bakın o ne dedi
MEB'den veli toplantılarına yönelik yeni adım!
MEB'den veli toplantılarına yönelik yeni adım!
Ünlü iş adamı koronavirüsten hayatını kaybetti
Ünlü iş adamı koronavirüsten hayatını kaybetti
İlginizi Çekebilir
Koronavirüs hastası hayatını kaybetti, Gaziantep karıştı! 4 polis yaralı
Koronavirüs hastası hayatını kaybetti, Gaziantep karıştı! 4 polis yaralı
Ankara'da inanılmaz görüntüler! 'Korkunç...'
Ankara'da inanılmaz görüntüler! 'Korkunç...'
Tek kelimeyle dehşet! Öz oğlunu öldürdü, babasını da saldırdı
Tek kelimeyle dehşet! Öz oğlunu öldürdü, babasını da saldırdı
İstanbul'da iğrenç olay! Markette tacize uğradı
İstanbul'da iğrenç olay! Markette tacize uğradı
Görenler şaşkınlığını gizleyemiyor
Görenler şaşkınlığını gizleyemiyor
Diğer Haberler
Tokat'ta baraj gölüne devrilen hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı
Araç göle devrildi! Yaralılar var
Acı haberi İçişleri Bakanlığı duyurdu! Hakkari'de bir askerimiz şehit düştü
Hakkari'den acı haber! Bir askerimiz şehit düştü
Aydın'da koronavirüs unutuldu! Ekiplerin müdahalesini film izler gibi izlediler
Koronavirüs unutuldu! Film izler gibi izlediler
Seyhan Baraj Gölü'nde kadın cesedi bulundu
Seyhan Baraj Gölü'nde kadın cesedi bulundu
13 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı
13 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı
Bağcılar'da Gürcistan uyruklu kadın evde öldürülmüş halde bulundu
İstanbul'da Gürcistan uyruklu kadın evde ölü bulundu! Çok sayıda bıçak yarası...
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.