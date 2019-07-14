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İçişleri Bakanlığı Hakkari’de 3 askerin şehit olduğunu duyurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2019 17:53 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı, Hakkari merkez kırsalında devam eden operasyonlarda 3 jandarma personelinin şehit olduğunu 1 jandarma astsubay çavuşun yaralandığını duyurdu.İçişleri Bakanlığı, Hakkari merkez kırsalında devam eden operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini ve devamında gerçekleştirilen operasyonlarda 3 jandarma personelinin şehit olduğunu, 1 jandarma astsubay çavuşun yaralandığını duyurdu.Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında, Hakkari merkez kırsalında devam eden operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirilmiştir.

İçişleri Bakanlığı, Hakkari merkez kırsalında devam eden operasyonlarda 3 jandarma personelinin şehit olduğunu 1 jandarma astsubay çavuşun yaralandığını duyurdu.
İçişleri Bakanlığı, Hakkari merkez kırsalında devam eden operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini ve devamında gerçekleştirilen operasyonlarda 3 jandarma personelinin şehit olduğunu, 1 jandarma astsubay çavuşun yaralandığını duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında, Hakkari merkez kırsalında devam eden operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Devam eden operasyonda; 1 jandarma teğmen, 1 jandarma astsubay, 1 jandarma uzman çavuş olmak üzere 3 jandarma personelimiz şehit olmuş, 1 jandarma astsubay çavuş yaralanmıştır. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, aileleri ve yakınlarına sabır diliyoruz. Terör örgütlerine yönelik operasyonlarımız kararlılıkla devam edecektir" ifadeleri kullanıldı.

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