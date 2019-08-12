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İçişleri Bakanlığı: Hakkari'de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4'e yükseldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.08.2019 10:40 | Son Güncelleme

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Hakkari Yüksekova ilçesi kırsalında sürdürülen operasyonda, etkisiz hale getirilen terörist sayısının 4'e yükseldiğini açıkladı. Bakanlık, dün akşam yaptığı açıklamada, Hakkari Yüksekova kırsalında gerçekleştirilen operasyonda 2 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Hakkari Yüksekova ilçesi kırsalında sürdürülen operasyonda, etkisiz hale getirilen terörist sayısının 4'e yükseldiğini açıkladı. Bakanlık, dün akşam yaptığı açıklamada, Hakkari Yüksekova kırsalında gerçekleştirilen operasyonda 2 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bugün yapılan yazılı açıklamada ise "İç güvenlik operasyonları kapsamında Hakkari Yüksekova ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı'nca sürdürülen operasyonda, etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4'e yükselmiştir" denildi.
Teröristlerle birlikte 1 adet M-16 Piyade Tüfeği, 100 adet Piyade Tüfeği fişeği, 3 adet el bombası, 1 AK-47 Piyade Tüfeği, 2 şemsiye, 1 el dürbünü, 1 not defteri, 1 SD kart, ele geçirildiği bildirilerek bölgede operasyonların sürdüğü kaydedildi.

ANKARA, (DHA)

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