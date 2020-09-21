İçişleri Bakanlığı, Hatay-Amanoslar kırsalında 22 Ağustos’ta etkisiz hale getirilen 3 teröristin, terörden arananlarda 500 bin liraya kadar ödülle gri kategoride yer aldığının tespit edildiğini bildirdi.
İçişleri Bakanlığı, Hatay-Amanoslar kırsalında 22 Ağustos’ta etkisiz hale getirilen 3 teröristin, terörden arananlarda 500 bin liraya kadar ödülle gri kategoride yer aldığının tespit edildiğini bildirdi.
İçişleri Bakanlığı, Hatay-Amanoslar kırsalında 22 Ağustos’ta etkisiz hale getirilen 3 teröristin, terörden arananlarda 500 bin liraya kadar ödülle gri kategoride yer aldığının tespit edildiğini bildirdi.
İçişleri Bakanlığı, Hatay-Amanoslar kırsalında 22 Ağustos’ta etkisiz hale getirilen 3 teröristin, terörden arananlarda 500 bin liraya kadar ödülle gri kategoride yer aldığının tespit edildiğini bildirdi.