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  4. İçişleri Bakanlığı, Hatay-Amanoslar kırsalında 22 Ağustos’ta etkisiz hale getirilen 3 teröristin, terörden arananlarda 500 bin liraya kadar ödülle gri kategoride yer aldığının tespit edildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanlığı, Hatay-Amanoslar kırsalında 22 Ağustos’ta etkisiz hale getirilen 3 teröristin, terörden arananlarda 500 bin liraya kadar ödülle gri kategoride yer aldığının tespit edildiğini bildirdi.

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2020 11:22 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı, Hatay-Amanoslar kırsalında 22 Ağustos’ta etkisiz hale getirilen 3 teröristin, terörden arananlarda 500 bin liraya kadar ödülle gri kategoride yer aldığının tespit edildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanlığı, Hatay-Amanoslar kırsalında 22 Ağustos’ta etkisiz hale getirilen 3 teröristin, terörden arananlarda 500 bin liraya kadar ödülle gri kategoride yer aldığının tespit edildiğini bildirdi.

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