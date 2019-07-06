İçişleri Bakanlığı: Hatay'da 3 terörist etkisiz hale getirildi

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Hatay Amanos Dağları kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 3 teröristin silahları ile birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Hatay Amanos Dağları kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı'nca bugün hava destekli gerçekleştirilen operasyonda, 3 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.

ANKARA, (DHA)

