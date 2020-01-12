İçişleri Bakanlığı, Hatay’da 585 jandarma, polis ve güvenlik korucusunun katılımı ile ’Kapan-2 Amanoslar Operasyonu’ başlatıldığını açıkladı.

\u0130\u00e7i\u015fleri Bakanl\u0131\u011f\u0131, Hatay\u2019da 585 jandarma, polis ve g\u00fcvenlik korucusunun kat\u0131l\u0131m\u0131 ile \u2019Kapan-2 Amanoslar Operasyonu\u2019 ba\u015flat\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klad\u0131.G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130PARTNEREmeklilik, ek g\u00f6sterge, EYT! Bakan duyurdu...Ulug\u00f6l\u2019de kartpostall\u0131k manzaralar olu\u015ftuOtomobil bah\u00e7e duvar\u0131n\u0131 a\u015f\u0131p ask\u0131da kald\u0131
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