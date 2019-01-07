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İçişleri Bakanlığı: Hırsızlık olayları yüzde 19 azaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2019 16:16 | Son Güncelleme

  İçişleri Bakanlığı'nca 2018 yılının Aralık ayında 30 bin 530 hırsızlık olayının meydana geldiği, bunlardan yüzde 27'sinin aydınlatıldığı, önceki yılın aynı ayına göre hırsızlıkların yüzde 19 azaldığı açıklandı.

İçişleri Bakanlığı'nca 2018 yılının Aralık ayında 30 bin 530 hırsızlık olayının meydana geldiği, bunlardan yüzde 27'sinin aydınlatıldığı, önceki yılın aynı ayına göre hırsızlıkların yüzde 19 azaldığı açıklandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, 2018 yılında alınan güvenlik önlemleri sonucu ev, iş yeri, kurum, oto ve otodan hırsızlık olaylarında azalma meydana geldi. Geçen yılın Aralık ayında toplam 30 bin 530 hırsızlık olayı meydana gelirken, önceki yılın aynı döneminde bu rakam, 37 bin 899 olarak kayıtlara geçti. Buna göre, hırsızlıklar yüzde 19 azalırken, olayları aydınlatma oranı ise arttı. Geçen yılın son ayında meydana gelen hırsızlık olaylarının yüzde 27'si aydınlatıldı.

Hırsızlık olaylarının azalmasında, asayiş politikalarının uygulanması, çarşı ve mahalle bekçilerinin göreve başlaması, motorize ve yaya devriye sayısının güçlendirilip, sokakta polisin ve jandarmanın görünürlüğünün artmasının etkili olduğu belirtildi.

ANKARA, (DHA)

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