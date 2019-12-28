İçişleri Bakanlığı: Hollanda uyruklu iki terörist sınır dışı edildi

\u0130\u00e7i\u015fleri Bakanl\u0131\u011f\u0131'ndan yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada, YTS'lerin \u00fclkelerine iadelerinin s\u00fcrd\u00fc\u011f\u00fc belirtildi.\nA\u00e7\u0131klamada, bu kapsamda Hollanda uyruklu iki YTS'nin \u00fclkelerine s\u0131n\u0131r d\u0131\u015f\u0131 edildi\u011fi kaydedildi.\n(AA)PARTNERSon 5 g\u00fcn! 31 Aral\u0131k'tan sonra de\u011fi\u015fiyorKa\u00e7ak yaban ke\u00e7isi ve tav\u015fan av\u0131na 30 bin lira cezaOrdu Valisi: \u201cT\u00fcrkiye Cumhuriyeti Devleti, inan\u0131lmaz bir devrim ger\u00e7ekle\u015ftiriyor"
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