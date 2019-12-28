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  4. İçişleri Bakanlığı: Hollanda uyruklu iki terörist sınır dışı edildi

İçişleri Bakanlığı: Hollanda uyruklu iki terörist sınır dışı edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.12.2019 20:12 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı, Hollanda uyruklu iki yabancı terörist savaşçının (YTS) ülkelerine sınır dışı edildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanlığı: Hollanda uyruklu iki terörist sınır dışı edildi

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, YTS'lerin ülkelerine iadelerinin sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, bu kapsamda Hollanda uyruklu iki YTS'nin ülkelerine sınır dışı edildiği kaydedildi.

(AA)

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Hollanda İçişleri Bakanlığı yabancı terörist savaşçı YTS

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