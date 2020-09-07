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  4. İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Bitlis Sehi Ormanlarında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH) birlikleri ve Jandarma Silahlı İnsansız Hava Aracı (J-SİHA), Atak Helikopteri desteği ile dü

İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Bitlis Sehi Ormanlarında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH) birlikleri ve Jandarma Silahlı İnsansız Hava Aracı (J-SİHA), Atak Helikopteri desteği ile dü

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2020 10:57 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Bitlis Sehi Ormanlarında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH) birlikleri ve Jandarma Silahlı İnsansız Hava Aracı (J-SİHA), Atak Helikopteri desteği ile dün gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 6 teröristten birinin; terörden arananlarda TURUNCU kategoride yer alan örgütün kadın yapılanmasından sorumlu Ronahi Dersim kod adlı Özlem Atsak olduğu tespit edildi.

İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Bitlis Sehi Ormanlarında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH) birlikleri ve Jandarma Silahlı İnsansız Hava Aracı (J-SİHA), Atak Helikopteri desteği ile dün gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 6 teröristten birinin; terörden arananlarda TURUNCU kategoride yer alan örgütün kadın yapılanmasından sorumlu Ronahi Dersim kod adlı Özlem Atsak olduğu tespit edildi. Etkisiz hale getirilen bir diğer teröristin ise terörden arananlarda GRİ kategoride yer alan Azad Şoreş kod adlı Rıdvan Eryılmaz olduğu belirlendi."

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