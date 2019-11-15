İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında Diyarbakır Görese Dağı bölgesinde İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi."
İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında Diyarbakır Görese Dağı bölgesinde İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi."
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İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında Diyarbakır Görese Dağı bölgesinde İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi."
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