İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında Diyarbakır kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 3 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir."
İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında Diyarbakır kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 3 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirilmiştir.
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İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında Diyarbakır kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 3 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir."
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