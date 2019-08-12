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İçişleri Bakanlığı, iç güvenlik operasyonları kapsamında; Erzincan’ın Kemah ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı’nca bugün gerçekleştirilen operasyonda, 1 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

YAŞAM HABERLERİ  | 12.08.2019 17:26 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı, iç güvenlik operasyonları kapsamında; Erzincan’ın Kemah ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı’nca bugün gerçekleştirilen operasyonda, 1 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, iç güvenlik operasyonları kapsamında; Erzincan’ın Kemah ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı’nca bugün gerçekleştirilen operasyonda, 1 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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