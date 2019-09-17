İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Hakkari kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda, 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir."
İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Hakkari kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda, 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.
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İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Hakkari kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda, 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir."
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