İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında, Mardin Derik kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı JÖH timlerince gerçekleştirilen operasyonda, 2 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir."
İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında, Mardin Derik kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı JÖH timlerince gerçekleştirilen operasyonda, 2 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir."
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İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında, Mardin Derik kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı JÖH timlerince gerçekleştirilen operasyonda, 2 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir."
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