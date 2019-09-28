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İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında, Mardin Derik kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı JÖH timlerince gerçekleştirilen operasyonda, 2 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir."

YAŞAM HABERLERİ  | 28.09.2019 00:12 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında, Mardin Derik kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı JÖH timlerince gerçekleştirilen operasyonda, 2 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir."

İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında, Mardin Derik kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı JÖH timlerince gerçekleştirilen operasyonda, 2 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir."

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