İçişleri Bakanlığı, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Muş kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir."
İçişleri Bakanlığı, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Muş kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.
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İçişleri Bakanlığı, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Muş kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir."
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