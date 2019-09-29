İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında Siirt Baykan kırsalında İl Jandarma Komutanlığı JÖH timlerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3’e yükselmiştir."
İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında Siirt Baykan kırsalında İl Jandarma Komutanlığı JÖH timlerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3’e yükselmiştir."
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İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında Siirt Baykan kırsalında İl Jandarma Komutanlığı JÖH timlerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3’e yükselmiştir."
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