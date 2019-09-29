HABER

İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında Siirt Baykan kırsalında İl Jandarma Komutanlığı JÖH timlerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3’e yükselmiştir."

YAŞAM HABERLERİ  | 29.09.2019 13:09 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında Siirt Baykan kırsalında İl Jandarma Komutanlığı JÖH timlerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3’e yükselmiştir."

İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında Siirt Baykan kırsalında İl Jandarma Komutanlığı JÖH timlerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3’e yükselmiştir."

Bunu yapan Suriyeli genci alnından öptüBunu yapan Suriyeli genci alnından öptü
Süslediği aracın üzerine "Beni affet ben öküzüm" yazdı, sonu hastanede bittiSüslediği aracın üzerine "Beni affet ben öküzüm" yazdı, sonu hastanede bitti
Iraklı kadının evinde ölü bulunması ile ilgili eşi ile 3 yakını tutuklandıIraklı kadının evinde ölü bulunması ile ilgili eşi ile 3 yakını tutuklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem!

Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem!

Ekipler alarma geçti! Tam 143 asker tedavi altına alındı!

Ekipler alarma geçti! Tam 143 asker tedavi altına alındı!

Adı ünlü DJ ile anılıyordu! 'Evet; benim!'

Adı ünlü DJ ile anılıyordu! 'Evet; benim!'

Hadise'nin ev hali selfiesi

Hadise'nin ev hali selfiesi

Marmara'da korkutan deprem

Marmara'da korkutan deprem

Suriye'den Türkiye'ye küstah tehdit!

Suriye'den Türkiye'ye küstah tehdit!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Çakarlı araç denetimi! Belediye Başkanı aracına ceza

Çakarlı araç denetimi! Belediye Başkanı aracına ceza

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Ege Üniversitesi'nde feci ölüm

Ege Üniversitesi'nde feci ölüm

Feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü

Feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da Galatasaray-Fenerbahçe derbisi cinayeti

İstanbul'da 'derbi' cinayeti

Cinayet zanlısı kadınlardan tişörtlü mesaj

Cinayet zanlısı kadınlardan tişörtlü mesaj

Yargıtay'dan emsal olacak 'iş yerinde cinsel taciz' kararı

Sakarya'da iğrenç olay! Yargıtay'dan emsal olacak 'taciz' kararı

Adana'da kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Yine kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Annesini dövdüğünü iddia ettiği babasını öldürdü

19 yaşındaki genç, annesini döven babasını öldürdü!

Kartal'da öğretmenlerin istifa ettiğini duyan veliler, okul önüne koştu

Haberi duyan veliler okula koştu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.