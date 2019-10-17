İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Şırnak kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda 1 terörist, silahıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir."

\u0130\u00e7i\u015fleri Bakanl\u0131\u011f\u0131: "\u0130\u00e7 g\u00fcvenlik operasyonlar\u0131 kapsam\u0131nda; \u015e\u0131rnak k\u0131rsal\u0131nda \u0130l Jandarma Komutanl\u0131\u011f\u0131nca ger\u00e7ekle\u015ftirilen operasyonda 1 ter\u00f6rist, silah\u0131yla birlikte etkisiz hale getirilmi\u015ftir."PARTNER Hangi bur\u00e7 nas\u0131l tahrik olur?Sosyal medyadan kara propagandaya \u015fafak operasyonuAnkara'da otomobil alt ge\u00e7ide d\u00fc\u015ft\u00fc: 2 a\u011f\u0131r yaral\u0131
Okuyucu Yorumları 0 yorum