\u0130\u00e7i\u015fleri Bakanl\u0131\u011f\u0131: "\u0130\u00e7 G\u00fcvenlik Operasyonlar\u0131 kapsam\u0131nda, S\u0131rnak merkez G\u00fcle\u015fli k\u00f6y\u00fc Neseb Deresi b\u00f6lgesinde 2 ter\u00f6rist etkisiz hale getirilmi\u015ftir. B\u00f6lgede operasyonlar devam etmektedir."PARTNERBacak inceltmek i\u00e7in ne yapmal\u0131?Beline ba\u011flad\u0131\u011f\u0131 ip \u00e7\u00f6z\u00fcld\u00fc, Ahmet kanalda bo\u011fulduSeferihisar ve Sel\u00e7uk'ta 78 ka\u00e7ak g\u00f6\u00e7men yakaland\u0131
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