İçişleri Bakanlığı, İç güvenlik operasyonları kapsamında Şırnak’ın İdil kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 3 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
İçişleri Bakanlığı, İç güvenlik operasyonları kapsamında Şırnak’ın İdil kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 3 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
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İçişleri Bakanlığı, İç güvenlik operasyonları kapsamında Şırnak’ın İdil kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 3 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
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