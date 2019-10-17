İçişleri Bakanlığı:" İç güvenlik operasyonları kapsamında Tunceli kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonlarda teröristlere ait 8 sığınak imha edildi."

\u0130\u00e7i\u015fleri Bakanl\u0131\u011f\u0131:" \u0130\u00e7 g\u00fcvenlik operasyonlar\u0131 kapsam\u0131nda Tunceli k\u0131rsal\u0131nda \u0130l Jandarma Komutanl\u0131\u011f\u0131nca ger\u00e7ekle\u015ftirilen operasyonlarda ter\u00f6ristlere ait 8 s\u0131\u011f\u0131nak imha edildi."PARTNER Doktorlar 'Baca\u011f\u0131n\u0131 kesece\u011fiz' demi\u015fti, \u015fifay\u0131 T\u00fcrkiye'de buldu!Yanl\u0131\u015f manevra yapan s\u00fcr\u00fcc\u00fc polis motosikletine \u00e7arpt\u0131: 2 yaral\u0131Kestane ta\u015f\u0131d\u0131\u011f\u0131 trakt\u00f6r\u00fcn alt\u0131nda kalarak hayat\u0131n\u0131 kaybetti
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