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İçişleri Bakanlığı, iç güvenlik operasyonları kapsamında Van’ın Erçiş ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca bugün gerçekleştirilen Şehit Jandarma Er Eyüp Öksüz Operasyonu’nda 1 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

YAŞAM HABERLERİ  | 25.07.2019 08:33 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı, iç güvenlik operasyonları kapsamında Van’ın Erçiş ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca bugün gerçekleştirilen Şehit Jandarma Er Eyüp Öksüz Operasyonu’nda 1 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, iç güvenlik operasyonları kapsamında Van’ın Erçiş ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca bugün gerçekleştirilen Şehit Jandarma Er Eyüp Öksüz Operasyonu’nda 1 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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