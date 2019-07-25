İçişleri Bakanlığı, iç güvenlik operasyonları kapsamında Van’ın Erçiş ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca bugün gerçekleştirilen Şehit Jandarma Er Eyüp Öksüz Operasyonu’nda 1 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
İçişleri Bakanlığı, iç güvenlik operasyonları kapsamında Van’ın Erçiş ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca bugün gerçekleştirilen Şehit Jandarma Er Eyüp Öksüz Operasyonu’nda 1 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
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İçişleri Bakanlığı, iç güvenlik operasyonları kapsamında Van’ın Erçiş ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca bugün gerçekleştirilen Şehit Jandarma Er Eyüp Öksüz Operasyonu’nda 1 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
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