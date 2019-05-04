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İçişleri Bakanlığı: İkna çalışmaları sayesinde 127 kişi teslim oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2019 10:25 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, güvenlik güçlerinin, ailelerin de desteğini alarak yürüttüğü ikna çalışmaları sayesinde 2019 ilk 4 ayında 127 örgüt mensubu teslim oldu.

İçişleri Bakanlığı: İkna çalışmaları sayesinde 127 kişi teslim oldu

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; güvenlik güçlerinin son dönemde terör örgütüne yönelik gerçekleştirdiği başarılı operasyonlar örgüt içinde korku ve paniği artırdı. Örgütten kaçışlar son yılların en üst seviyesine çıktı. Ayrıca güvenlik güçleri terörle mücadelede askeri yöntemlerin yanı sıra psikolojik ve sosyolojik yöntemleri de deniyor. Güvenlik güçlerinin, ailelerin de desteğini alarak yürüttüğü ikna çalışmaları sayesinde 2019'un ilk 4 ayında 127 örgüt mensubu teslim oldu.

İKNA YOLUYLA TESLİM OLANLAR

Açıklamada, ikna yoluyla teslim olan terörist sayısının her geçen gün arttığı belirtildi. 2016 yılında teslim olan 366 örgüt mensubundan, 49'unun, 2017 yılında teslim olan 417 örgüt mensubundan 135’inin, geçen yıl da teslim olan 375 örgüt mensubundan 165'inin ikna yoluyla örgütten ayrıldığı belirtildi. 2019'un ilk 4 ayında ise teslim olan 127 terör örgütü mensubundan 82'sinin ailelerin de desteği ile ikna edilerek örgütten ayrılmasının sağlandığı kaydedildi.

ANNENİN MÜCADELESİ

Açıklamada, çocuğunu örgütten kurtaran bir annenin mücadelesi de anlatılarak, "Evladı için terör örgütünün yurt dışı kampına giden bir anne, iki gece kayanın üzerinde sabahlayarak, çocuğunu örgütten kurtardı. 'Çocuğumu almadan hiçbir yere gitmiyorum' diyen annenin ısrarı terör örgütünü pes ettirdi" denildi.

13-25 ARASINDAKİLER YOĞUNLUKTA

Örgüte katılım çağına bakıldığında büyük çoğunluğun 13-25 yaşları arasındaki ergenlik ve geç ergenlik dönemindeki bireyler olduğunun görüldüğü belirtilen açıklamada, "Zorla dağa gönderilen bu yaş gruplarındaki çocuklar, terör örgütü içinde cinsel saldırılar, istismarlar, aşağılamalara maruz kalıyor. PKK/KCK içinde kapana sıkışmış çocuklar-gençler 'gidecek bir yeri olmadığı', 'kaçmanın da mümkün olmadığını' düşünüyor" denildi.

Açıklamada ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da sıklıkla dile getirdiği "Bir gece ansızın gelebiliriz" ifadesinin teröristlerin korkulu rüyası olduğu, teslim olan teröristlerin bunu ifadelerinde dile getirdiği bildirildi.

DHA

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İçişleri Bakanlığı PKK

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
EĞİTECEĞİZ BU ULKE INSANINI..DOYURACAGIZ BU ÜLKE INSANINI..SURIYELIYE HARCANAN MILYAR DOLARLARIN ÇEYREĞİ BU ÜLKE INSANI IÇIN HARCANSA..NE PKK KALIR NE TEROR KALIR
Türkiye Cumhuriyeti gerçekten terörü bitiriyor. Hiçbir güç engelleyemez
ekonomi ne olacak ekonomi?saptırmayın gündemi
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