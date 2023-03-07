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  4. İçişleri Bakanlığı: İkna çalışması sonucu 2 terörist teslim oldu

İçişleri Bakanlığı: İkna çalışması sonucu 2 terörist teslim oldu

07.03.2023 20:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanlığı, ikna çalışmaları neticesinde PKK terör örgütünden kaçan 2 terör örgütü mensubunun güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu.

İçişleri Bakanlığı: İkna çalışması sonucu 2 terörist teslim oldu

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; bugün PKK terör örgütünden kaçan 2 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan örgüt mensuplarının 2015 ve 2017 yıllarında terör örgütüne katıldıkları, Türkiye ve Irak'ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi" denildi.

Öte yandan, sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda; 2023 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı 16'ya yükseldi.

Kaynak: DHA

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