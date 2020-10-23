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İçişleri Bakanlığı: "İkna yoluyla 1 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu"

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2020 11:12 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı, ikna yoluyla 1 terör örgütü mensubunun daha Şırnak’ta güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığınca yürütülen ikna çalışmaları neticesinde PKK terör örgütü mensubu 1 terörist Şırnak’ta güvenlik güçlerine teslim oldu.

İçişleri Bakanlığı, ikna yoluyla 1 terör örgütü mensubunun daha Şırnak’ta güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığınca yürütülen ikna çalışmaları neticesinde PKK terör örgütü mensubu 1 terörist Şırnak’ta güvenlik güçlerine teslim oldu. İkna yoluyla teslim olan teröristin 2010 yılında örgüte katıldığı ve Irak’ta faaliyet yürüttüğü belirlendi.
1 Ocak’tan bugüne kadar ikna yoluyla teslim olan örgüt mensubu sayısı ise 185’e yükseldi.

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