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  4. İçişleri Bakanlığı: "İkna yoluyla 1 örgüt mensubu daha teslim oldu"

İçişleri Bakanlığı: "İkna yoluyla 1 örgüt mensubu daha teslim oldu"

02.04.2021 11:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanlığı, ikna yoluyla 1 örgüt mensubunun daha teslim olduğunu açıkladı.Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 1 terör örgütü mensubu daha bugün Türkiye’ye giriş yaparak güvenlik güçlerine teslim oldu.Teslim olan örgüt mensubunun 2014 yılında terör örgütüne katıldığı ve Suriye’de faaliyet yürüttüğü tespit edildi.Yürütülen ikna çalışmaları sonucunda; 2021 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı 40’a yükseldi.

İçişleri Bakanlığı, ikna yoluyla 1 örgüt mensubunun daha teslim olduğunu açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 1 terör örgütü mensubu daha bugün Türkiye’ye giriş yaparak güvenlik güçlerine teslim oldu.
Teslim olan örgüt mensubunun 2014 yılında terör örgütüne katıldığı ve Suriye’de faaliyet yürüttüğü tespit edildi.
Yürütülen ikna çalışmaları sonucunda; 2021 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı 40’a yükseldi.

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