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İçişleri Bakanlığı: İlk 3 günde 23 kişi trafik kazasında öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 04.06.2019 11:44 | Son Güncelleme

İÇİŞLERİ Bakanlığı, bayram tatilinin ilk 3 günü olan 1-3 Haziran tarihleri arasında meydana gelen trafik kazalarında 23 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanlığı, bayram tatilinin ilk 3 günü olan 1-3 Haziran tarihleri arasında meydana gelen trafik kazalarında 23 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, vatandaşların Ramazan Bayramı tatilinde huzur ve güven içinde seyahat etmelerini sağlamak amacıyla 31 Mayıs-10 Haziran 2019 tarihleri arasında çeşitli tedbirler alındığı belirtildi. Bayram süresince trafiğin yoğunlaşacağı merkezlerde 185 bin trafik personelinin görev yapacağı belirtilerek, 24 saat esasına göre trafik tedbirleri alındığı ifade edildi.
Bayram tatilinin ilk 2 günü ile arife günü, yani 1-3 Haziran tarihleri arasındaki 3 günde can kaybının 23 olduğu belirtilen açıklamada, "Son 10 yılda motorlu araç sayısındaki yüzde 61 artış ve trafik yüküne rağmen, aynı dönemdeki bayram tatillerinde 1 güne düşen can kaybı 20 düzeyinde iken bu bayramda alınan tedbirler sayesinde bu sayı yüzde 61 azalarak, 8 düzeyine inmiştir. Tespit ettiğimiz ve tedbir aldığımız 18 ildeki 20 kaza kara noktasında şu ana kadar trafik kazası meydana gelmemiştir" denildi.
Özellikle, bayram tatilinin son günleri olan 8-9 Haziran 2019 Cumartesi ve Pazar günleri tatil dönüşü nedeniyle karayolu güzergahlarında aşırı yoğunluk olacağı belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:
"Vatandaşlarımızın bayram sevincinin hüzne dönüşmemesi ve toplum olarak hepimizi derin üzüntüye boğan can kayıplarının yaşanmaması için alınmış olan tüm trafik tedbirlerinin yanında, vatandaşlarımızın, dönüş ve seyahat planlamalarını, nerede dinleneceklerini, nerede mola vereceklerini, trafik yoğunluğunun artacağı bu tarihleri dikkate alarak yapmalarını, kazaların varış yerine yakın mesafelerde meydana geldiği dikkate alınarak, varış noktasına yaklaşıldığında yorgun ve uykusuz araç kullanmamalarını ve kısa aralıklarla mola (2 saatte 10 dakika) vermelerini, aşırı hızlı ve yorgun/dikkatsiz araç kullanmama, takip mesafesine uyma, yol kenarlarında ve tesis girişlerinde yol üzerine park veya duraklama yapmama gibi kurallara titizlikle uymalarını, araca (otobüsler dahil) bindikleri andan itibaren muhakkak emniyet kemerlerini takmalarını, 'Kırmızı Düdük' ve 'Dikkat Sizden Karne Bizden' kampanyası çerçevesinde, aşırı hız, emniyet kemeri, cep telefonu kullanmama ve yayaya yol verme konusundaki çocuklarımızın uyarılarını dikkate almalarını, kendileri, sevdikleri ve ülkemiz adına önemle rica eder, tüm vatandaşlarımıza 'kazasız' dönüş yolculukları ve iyi bayramlar dileriz."

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