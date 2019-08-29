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İçişleri Bakanlığı: "İlk 8 ayda 235 bin düzensiz göçmen yakalandı"

YAŞAM HABERLERİ  | 29.08.2019 11:48 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı, yılın ilk 8 ayında Türkiye’ye yasa dışı yollarla girerek Avrupa’ya geçmek isteyen 235 bin kaçak göçmenin güvenlik güçlerince yakalandığını bildirdi.İçişleri Bakanlığı, Türkiye’ye yasa dışı kaçak yollarla gelen ve Avrupa’ya geçmek isteyen göçmenlere yönelik karada ve denizde aldığı güvenlik önlemlerin sürdürüyor.

İçişleri Bakanlığı, yılın ilk 8 ayında Türkiye’ye yasa dışı yollarla girerek Avrupa’ya geçmek isteyen 235 bin kaçak göçmenin güvenlik güçlerince yakalandığını bildirdi.
İçişleri Bakanlığı, Türkiye’ye yasa dışı kaçak yollarla gelen ve Avrupa’ya geçmek isteyen göçmenlere yönelik karada ve denizde aldığı güvenlik önlemlerin sürdürüyor. Bu yılın ilk sekiz ayında 2018 yılının aynı dönemine göre yakalanan düzensiz göçmen sayısı yüzde 42 artış göstererek 158 binden 235 bine yükseldi. Kolluk birimleri, Edirne üzerinden Avrupa’ya geçmeye çalışan göçmenlere izin vermedi. Edirne’de gerçekleşen yakalamalar, yılın ilk 8 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 70 arttı.

Karayoluyla geçişler 10 binlerden 4 bine düştü
İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı, Türkiye’yi düzensiz göçmenlerin geçiş güzergahı haline getirmemek için karada ve denizde aldığı güvenlik tedbirlerini en üst düzeye çıkardı. 2018 yılının ilk sekiz ayında karayoluyla Avrupa Birliğine ulaşan düzensiz göçmen sayısı 10 bin iken, bu yılın aynı döneminde sayı 4 bine düştü. Avrupa Birliğine deniz yoluyla geçen düzensiz göçmenlerin sayısında ise cüzi bir artış yaşandı. 2018 yılının ilk sekiz ayında 18 bin iken, 2019 yılında 24 bine ulaştı.

Edirne’de yakalanan düzensiz göçmen sayısı yüzde 70 arttı
Türkiye’de yakalanan her üç düzensiz göçmenden birinin yakalandığı Edirne, Avrupa’ya yasa dışı yollardan geçiş teşebbüsünün yaşandığı il oldu. Bu yıl ülkede yakalanan 235 bin düzensiz göçmenin 68 bini Edirne’de yakalandı. Kolluk birimlerinin çalışmaları sayesinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla Edirne’deki yakalamalar yüzde 70 arttı.

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