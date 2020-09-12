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İçişleri Bakanlığı: “İnternet-telefon üzerinden ya da yüz yüze yapılan biletleme işlemlerinde, HES kodu olmadan bilet satışı kesinlikle yapılmayacak"

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2020 14:57 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan firmalar tarafından internet-telefon üzerinden ya da yüz yüze yapılan biletleme işlemlerinde, HES kodu olmadan bilet satışı kesinlikle yapılmayacak ve bilet satışı sırasında ya da araca alınma esnasında yapılan HES kodu kontrolünde; Covid-19 tanılı ya da temaslısı olduğu tespit edilenler firma yetkililerince kolluk birimlerine ve sağlık kuruluşlarına bildirilecekİçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine “Şehirler arası Otobüslerde HES Kodu Zorunluluğu” konulu genelge gönderdi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan firmalar tarafından internet-telefon üzerinden ya da yüz yüze yapılan biletleme işlemlerinde, HES kodu olmadan bilet satışı kesinlikle yapılmayacak ve bilet satışı sırasında ya da araca alınma esnasında yapılan HES kodu kontrolünde; Covid-19 tanılı ya da temaslısı olduğu tespit edilenler firma yetkililerince kolluk birimlerine ve sağlık kuruluşlarına bildirilecek
İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine “Şehirler arası Otobüslerde HES Kodu Zorunluluğu” konulu genelge gönderdi. Genelgede, içerisinde bulunulan kontrollü sosyal hayat döneminde korona virüs salgınıyla mücadelenin etkin olarak sürdürülebilmesi için alınan tedbirlere ve belirlenen kurallara riayet edilmesinin elzem olduğu belirtildi. Bu çerçevede daha önce illere gönderilen genelgelerle şehirler arası toplu ulaşım araçlarıyla (uçak, tren, otobüs) yapılacak seyahatlerde Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması üzerinden kod alındıktan sonra biletlemelerin yapılması zorunluluğu getirildiği hatırlatıldı. Ancak uygulamada şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan bazı firmaların zaman zaman bu kurala riayet etmedikleri gelen şikayetlerden dolayı alınan tedbirlere bir yenisi daha eklendi.

Kurala uymayan firmalara 10 gün sefer yasağı
Yeni alınan tedbirler ise genelgede şu şekilde sıralandı:
“Şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan firmalar (otobüs, midibüs, minibüs vb.) tarafından her türlü biletleme işlemi internet-telefon üzerinden veya yüz yüze esnasında müşterilerden HES kodu talep edilecek ve HES kodu olmadan bilet satışı yapılmayacak. Şehirler arası yolcu taşımacılığı yapılan araçlara yolcu alınma esnasında da yolcuların HES kodu kontrol edilecek, araca binmesinde herhangi bir sakınca olmadığı anlaşılan yolcular araçlara binebilecek. Gerek bilet satışı gerekse araca alınma esnasındaki HES kodu kontrolünde; Covid-19 tanılı ya da temaslısı olduğu tespit edilen kişiler için gerekli bildirim ilgili firma yetkililerince kolluk birimlerine ve sağlık kuruluşlarına yapılacak. Başta trafik birimleri olmak üzere kolluk birimlerince HES kodu olmaksızın bilet satışı yapılmaması ve şehirler arası yolcu taşımacılığı yapılan araçlara yolcu alınmaması hususları etkin şekilde denetlenecek. Yapılan denetimler sonucunda HES kodu olmayan yolcuya bilet satışı yapan firmalara valiler, kaymakamlar tarafından gerekli idari para cezası uygulanacak, HES kodu olmaksızın yolcu kabul eden araçlar ise 10 gün süre ile seferden men edilecek. Denetimler sonucunda Covid-19 tanılı veya temaslısı olduğu halde HES kodu olmadan şehirler arası toplu taşıma araçlarıyla seyahat ettiği tespit edilen kişiler valiliklerce belirlenen yurt veya pansiyonlarda zorunlu izolasyona tabi tutulacak.”

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