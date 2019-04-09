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İçişleri Bakanlığı: Jandarmadan OHAL sonrası 131 personel ihraç edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2019 12:55 | Son Güncelleme

  İçişleri Bakanlığı'nca Jandarma Genel Komutanlığı'ndan olağanüstü hal (OHAL) dönemi sonrası FETÖ/PDY soruşturmalarında 131 personel ihraç edilirken, 1127 personel de görevden uzaklaştırıldı.

İçişleri Bakanlığı'nca Jandarma Genel Komutanlığı'ndan olağanüstü hal (OHAL) dönemi sonrası FETÖ/PDY soruşturmalarında 131 personel ihraç edilirken, 1127 personel de görevden uzaklaştırıldı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, ihraç edilen personelin 32'sinin subay, 81'inin astsubay, 18'inin uzman jandarma, görevden uzaklaştırılan personelin 207'sinin subay, 705'inin astsubay, 172'sinin uzman jandarma, 41'inin uzman erbaş ve 2'sinin memur olduğu kaydedildi.

ANKARA, (DHA)

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