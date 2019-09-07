İçişleri Bakanlığı: Kaçak içkiye karşı bin 167 operasyon

ANKARA, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanlığı, kaçak içki üreten ve bunları piyasaya sürenlere yönelik, yılbaşından bu yana bin 167 operasyon düzenlenerek, 46 milyon 500 bin TL vergi kaybının önüne geçildiğini, bin 852 kişinin gözaltına alındığı, 139 kişinin tutuklandığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerinin, 2019 yılında da sahte/kaçak içki imal edenleri ve bunları piyasaya sürenlere geçit vermediği belirtildi. Açıklamada "Emniyet ve jandarma ekiplerince yurt genelinde yılbaşından bugüne kadar farklı zamanlarda kaçak içki operasyonları düzenlendi. Emniyet ekiplerince bin 128, jandarma ekiplerince 39 olmak üzere toplam bin 167 operasyon düzenlendi. Bu operasyonlarda bin 852 kişi gözaltına alındı, bunların 139'u tutuklandı" denildi.

'EMNİYET OPERASYONLARI YÜZDE 74 ARTTI'

Emniyet ekiplerince, alkollü içki kaçakçılığı/sahteciliğine yönelik yılbaşından bugüne kadar düzenlenen operasyonlarda 109 yasadışı alkollü içki imalathanesinin deşifre edildiği, 325 bin 658 şişe ile 266 bin 903 litre kaçak/sahte alkollü içki ve 109 bin 400 litre etil/metil alkol ele geçirildiği belirtilerek şöyle denildi:

"Geçen yıla göre, operasyonlar yüzde 74 artarken, şüpheli sayısında yüzde 70, deşifre edilen imalathane sayısında yüzde 13 ve ele geçirilen etil/metil alkol miktarında yüzde 16 artış sağlandı. Bu operasyonlarla ele geçirilen etil alkol ile yaklaşık 300 bin litre sahte alkollü içki üretiminin önüne geçilerek devletin yaklaşık 42 milyon TL vergi kaybına da engel olundu. Emniyet Genel Müdürlüğü ekiplerince geçen yılın aynı döneminde alkollü içki kaçakçılığı/sahteciliğine yönelik 648 operasyon gerçekleştirilmiş, bu operasyonlarda bin 128 şüpheli hakkında yasal işlem yapılmış, 55 şüpheli tutuklanmıştı. Gerçekleştirilen operasyonlarda 96 adet yasadışı alkollü içki imalathanesi deşifre edilmiş, 602 bin 626 şişe ile 906 bin 851 litre kaçak/sahte alkollü içki ve 94 bin 473 litre eti/metil alkol ele geçirilmişti. 2018 yılında ki operasyonlarda ele geçirilen etil alkol ile yaklaşık 255 bin litre sahte alkollü içki üretiminin önüne geçilerek devletin yaklaşık 30 milyon TL vergi kaybına engel olunmuştu."

'JANDARMA, 10 BİN LİTRE KAÇAK ALKOL ELE GEÇİRDİ'

Jandarma Genel Komutanlığı ekiplerince yılbaşından bugüne kadar alkollü içecek satışı yapan tekel bayi, büfe, bakkal, umuma açık eğlence mekânları ve benzeri isimler altında faaliyet gösteren iş yerine yönelik olarak ülke genelinde yapılan sahte/kaçak alkollü içki uygulamalarında yaklaşık 10 bin litre kaçak etil/metil alkol ele geçirildiği belirtilerek, "Geçen yılın aynı döneminde gerçekleştirilen 19 operasyonda toplam yaklaşık 7 bin litre kaçak etil/metil alkol ele geçirilmişti. Düzenlenen operasyonlarda hazineye 2018 yılında 3 milyon 150 bin TL, 2019 yılında 4 milyon 500 bin TL olmak üzere toplam 7 milyon 650 bin TL vergi katkısı sağlandı" ifadeleri kullanıldı.

