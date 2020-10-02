İçişleri Bakanlığı Kars'a kayyum atadı

Kars Valisi Türker Öksüz'ün Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildiği açıklandı.İçişleri Bakanlığı Kobani protestoları nedeniyle tutuklananan Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen'in yerine kayyum atadı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Kobani protestoları nedeniyle gözaltına alınan ve ardından tutuklanan Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen'in görevinden uzaklaştırıldığı belirtildi. Açıklamada, "Devletin Birliğini ve Ülke Bütünlüğünü Bozma" suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 2014/146757 sayılı soruşturması kapsamında 25.09.2020 tarihinde gözaltına alınan ve bu dosya kapsamında 02.10.2020 tarihinde tutuklanan Kars Belediye Başkanı Ayhan BİLGEN Anayasanın 127 nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47'nci maddesine istinaden İçişleri Bakanlığının 02/10/2020 tarihli onayı ile geçici bir tedbir olarak görevinden uzaklaştırılmıştır" denildi.

5393 sayılı Belediye Kanununun 45 ve 46'ıncı maddelerine dikkat çekilen açıklamada belediye başkanı veya başkan vekili ya da meclis üyesinin "terör veya terör örgütlerine yardım ve yataklık suçları sebebiyle görevden uzaklaştırılması veya tutuklanması ya da kamu hizmetinden yasaklanması veya başkanlık sıfatı veya meclis üyeliğinin sona ermesi hallerinde" belediye başkanı veya başkan vekili ya da meclis üyesinin görevlendirildiği kaydedildi.