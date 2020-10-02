HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İçişleri Bakanlığı Kars'a kayyum atadı

İçişleri Bakanlığı Kars'a kayyum atadı

02.10.2020 11:08 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı Kobani protestosları nedeniyle tutuklanan Ayhan Bilgen’in yerine kayyum atadı.

Kars Valisi Türker Öksüz'ün Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildiği açıklandı.İçişleri Bakanlığı Kobani protestoları nedeniyle tutuklananan Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen'in yerine kayyum atadı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Kobani protestoları nedeniyle gözaltına alınan ve ardından tutuklanan Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen'in görevinden uzaklaştırıldığı belirtildi. Açıklamada, "Devletin Birliğini ve Ülke Bütünlüğünü Bozma" suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 2014/146757 sayılı soruşturması kapsamında 25.09.2020 tarihinde gözaltına alınan ve bu dosya kapsamında 02.10.2020 tarihinde tutuklanan Kars Belediye Başkanı Ayhan BİLGEN Anayasanın 127 nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47'nci maddesine istinaden İçişleri Bakanlığının 02/10/2020 tarihli onayı ile geçici bir tedbir olarak görevinden uzaklaştırılmıştır" denildi.

5393 sayılı Belediye Kanununun 45 ve 46'ıncı maddelerine dikkat çekilen açıklamada belediye başkanı veya başkan vekili ya da meclis üyesinin "terör veya terör örgütlerine yardım ve yataklık suçları sebebiyle görevden uzaklaştırılması veya tutuklanması ya da kamu hizmetinden yasaklanması veya başkanlık sıfatı veya meclis üyeliğinin sona ermesi hallerinde" belediye başkanı veya başkan vekili ya da meclis üyesinin görevlendirildiği kaydedildi.

İçişleri Bakanlığı açıklamasında, "Belediye başkanlığının herhangi bir nedenle boşalması ve yeni belediye başkanı veya başkan vekili seçiminin yapılamaması durumunda, seçim yapılıncaya kadar belediye başkanlığına büyükşehir ve il belediyelerinde İçişleri Bakanı, diğer belediyelerde vali tarafından görevlendirme yapılır. Görevlendirilecek kişinin belediye başkanı seçilme yeterliğine sahip olması şarttır‘ hükmü uyarınca Kars Valisi Türker Öksüz, İçişleri Bakanlığının 02.10.2020 tarihli onayı ile Kars Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir" ifadesine yer verildi.

Bilgen hakkında tutuklama kararı

25 Ağustos'ta Ankara merkezli yedi ilde düzenlenen Kobani operasyonları çerçevesinde gözaltına alınan Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen hakkında Ankara Sulh Ceza Hakimliğince tutuklama kararı verdi. Olaylardan altı yıl sonra savcılığın harekete geçmesi HDP'nin eleştirilerine neden olmuş, Ayhan Bilgen belediye başkanlığından istifa ettiğini açıklamıştı.Bilgen'in istifasının ardından dün Kars'ta HDP'lilere operasyon düzenlenmiş ve aralarında Kars Belediye Eş Başkanı Şevin Alaca'nın da olduğu 19 kişi gözaltına alınmıştı.

Ankara Cumhuriyet Savcılığı Bilgen ve onunla birlikte mahkemeye sevkedilen HDP eski MYK üyeleri Can Memiş ve Cihan Erdal'ın da aralarında bulunduğu toplam 17 kişiye "anayasal düzeni değiştirmeye teşebbüs" ve "terör örgütü üyeliği" suçlamaları yöneltiyor.

DW / HT,HS

© Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aracınız için periodik bakım neden önemlidir? Aracınız için periodik bakım neden önemlidir?
Büyükada Rum Yetimhanesi'nin restorasyonu için ilk adım atıldıBüyükada Rum Yetimhanesi'nin restorasyonu için ilk adım atıldı
İstanbul'da sular ne zaman gelecek?İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
En Çok Okunan Haberler
Rusya'dan 'Dağlık Karabağ' açıklaması
Rusya'dan 'Dağlık Karabağ' açıklaması
Olay video! Anlattıkları Esra Erol'u şoke etmiş
Olay video! Anlattıkları Esra Erol'u şoke etmiş
MasterChef'te rahatsızlandı! Doktor eşliğinde stüdyodan ayrıldı
MasterChef'te rahatsızlandı! Doktor eşliğinde stüdyodan ayrıldı
AB'den flaş Türkiye açıklaması
AB'den flaş Türkiye açıklaması
Trump ve eşi koronavirüse yakalandı
Trump ve eşi koronavirüse yakalandı
'Koronavirüse karşı bağışıklık endişe verici derecede kısa'
'Koronavirüse karşı bağışıklık endişe verici derecede kısa'
İlginizi Çekebilir
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
İçişleri Bakanlığı duyurdu! Ülke genelinde gerçekleştirilecek
İçişleri Bakanlığı duyurdu! Ülke genelinde gerçekleştirilecek
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Gözler 19.00'daki kritik toplantıda
Gözler 19.00'daki kritik toplantıda
Komşusunun eşinden çocuğu olduğu ortaya çıkmıştı! Darp edildi
Komşusunun eşinden çocuğu olduğu ortaya çıkmıştı! Darp edildi
Diğer Haberler
Büyükada Rum Yetimhanesi'nin restorasyonu için ilk adım atıldı
Büyükada Rum Yetimhanesi'nin restorasyonu için ilk adım atıldı
2020-YKS Ek Yerleştirme sonuçları açıklandı! YKS Ek Yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı
YKS Ek Yerleştirme sonuçları açıklandı
Damadı evini yakan kayınvalide: Korkumdan evime gelemiyorum
O olaydan sonra evine giremiyor
Hedeflerinde iş adamları vardı! 'Sihirbaz' yakayı ele verdi
Hedeflerinde iş adamları vardı! 'Sihirbaz' yakayı ele verdi
Son dakika! İçişleri Bakanlığı'ndan yeni koronavirüs genelgesi: Etkinlikler 1 Aralık'a kadar ertelendi
Etkinlikler 1 Aralık'a kadar ertelendi
Pınar Gültekin'in katil zanlısı Cemal Metin Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı tutuklandı
Pınar Gültekin cinayetinde ikinci tutuklama!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.