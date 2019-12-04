İçişleri Bakanlığı Kasım Ayı Bilgilendirme Toplantısı

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, kasım ayındaki operasyonlarda 131 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Çataklı, Bakanlık faaliyetleriyle ilgili aylık basın bilgilendirme toplantısı düzenledi. İçişleri Bakanlığı olarak hedeflerinin Türkiye'yi dünyanın en güvenli ülkesi haline getirmek olduğunu belirten Çataklı, "İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen iç güvenlik operasyonları çerçevesinde kasım ayında kırsal alanda 6'sı büyük, 34'ü orta çaplı olmak üzere toplam 8 bin 409 operasyon, şehirlerde 1480 operasyon yapılmıştır." dedi. Güvenliğin, elde ettikleri gelişme ne olursa olsun sürekli teyakkuzu elden bırakamayacakları bir konu olduğuna dikkati çeken Çataklı, şöyle devam etti: "Kasım ayındaki operasyonlarda İçişleri Bakanlığı 'Terörden Arananlar Listesi'nde kırmızı kategoride 2, turuncu kategoride 3, gri kategoride aranan 9 sözde üst düzey teröristin de aralarında bulunduğu toplam 131 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bunların 39'u ölü, 53'ü sağ/yaralı, 39'u teslim şeklindedir. Etkisiz hale getirilen bu teröristlerden 100'ü PKK/KCK, 30'u DEAŞ, biri ise aşırı sol terör örgütü mensubudur. Ayrıca terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 3 bin 382 şüpheli gözaltına alınmış, geçen ay içerisinde 584'ü tutuklanmıştır. Yapılan operasyonlar neticesinde 206 sığınak/barınak/mağara kullanılamaz hale getirilmiştir. 133 silah, 71 mayın/eyp, 263 el bombası, 5 ton 630 kilogram patlayıcı madde başta olmak üzere çok miktarda silah ve mühimmat ele geçirilmiştir."

- "Kıran operasyonları kapsamında 124 terörist etkisiz hale getirildi" İsmail Çataklı, terörle mücadelede jandarma tarafından yapılan Kıran operasyonlarının çok kapsamlı bir temizlik harekatı olduğunu dile getirdi. Operasyonların, PKK'nın tüm kırıntılarını yok etmek ve yüksek bir kapasiteyle operasyon yapılan bölgede terörün tüm unsurlarını sıfırlamak mantalitesiyle kurgulandığını aktaran Çataklı, hedeflerden birisinin de teröristlerin etkisiz hale getirilmesinin yanı sıra sığınak ve barınakların imha edilmesi olduğuna işaret etti. Kıran operasyonlarının yapıldığı yerler hakkında bilgi veren Çataklı, "Kıran operasyonları kapsamında, 124 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bunlardan 120'si ölü, 4'ü ise teslim şeklindedir. 19 iş birlikçi şahıs yakalanmış, 281 mağara/sığınak imha edilmiş, 170 silah, 46 bin 315 mühimmat, 133 EYP, 5,9 ton patlayıcı ile çok miktarda silah ve mühimmat ele geçirilmiştir." ifadesini kullandı. Terörle mücadelede yeni dönem stratejilerinin "12 ay boyunca sahadan çıkmamak, kesintisiz operasyon yapmak ve bu iş bitene kadar nefes almadan mücadeleye devam etmek" olduğuna dikkati çeken Çataklı, sonbahar/kış operasyonlarının düzenlenmesine bu kapsamda önem verdiklerini vurguladı.

Kışın dağlarda olduklarını ve operasyonların süreceğini belirten İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü Çataklı, şunları kaydetti: "Kış üslenmesinin önlenmesi amacıyla 1 Ekim 2019-15 Nisan 2020 dönemi içerisinde önceden tespiti yapılan 292 barınma bölgesine yönelik sonbahar/kış operasyonları kapsamında 29 ilde, 94'ü büyük, 504 orta, 7 bin 134 küçük olmak üzere 7 bin 732 operasyon planlanmıştı. Bunlardan 9'u büyük, 75'i orta, 1 bin 593'ü küçük çaplı olmak üzere toplam 1 bin 677'si icra edildi. Bu kapsamda bugüne kadar 267 terörist etkisiz hale getirildi. Bunların 93'ü ölü, 121'i sağ, 53'ü ise teslim şeklinde gerçekleşti. Bu operasyonlarda, 314 sığınak/depo/barınak imha edildi. 207 uzun namlulu silah, 32 roketatar/havan/lav, 7 ton 900 kilogram patlayıcı başta olmak üzere çok miktarda silah mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi." - "Kasım ayında 16 bin 200 uyuşturucu operasyonu düzenlendi" Çataklı, uyuşturucuyla mücadele kapsamında, kasım ayında 16 bin 200 operasyonda gözaltına alınan 22 bin 598 kişiden 1489'unun tutuklandığını, 11 ton 212 kilogram esrar, 362 kilogram skunk, bin 300 kilogram eroin, 465 bin 398 adet ekstazi, 226 bin, 226 bin 34 adet captagon, 8 kilogram kokainin de içinde bulunduğu çok miktarda uyuşturucu maddenin ele geçirildiğini anlattı.

Kaçakçılıkla mücadeleye yönelik gerçekleştirilen 2 bin 147 operasyonda, gözaltına alınan 3 bin 487 kişiden 21'inin tutuklandığını aktaran Çataklı, bu operasyonlarda ise 465 bin 503 litre kaçak akar yakıt, 1 milyon 292 bin 182 paket kaçak sigaranın ele geçirildiğini bildirdi. Asayiş verilerini değerlendiren Çataklı, şu bilgileri verdi: "Asayiş verilerinde de 2018-2019 yıllarının kasım ayları değerlendirildiğinde, oto hırsızlığı olayları 849'dan yüzde 40,3 azalışla 507'ye, otodan hırsızlık 3 bin 660'tan yüzde 34,3 azalışla 2 bin 405'e, kapkaç olayları 305'ten yüzde 30,5 azalışla 212'ye, iş yerinden hırsızlık 3 bin 843'ten yüzde 22,4 azalışla 2 bin 983'e düşmüştür. Evden hırsızlık olayları, Ankara'da 270'ten yüzde 56,7 azalışla 117'ye, İzmir'de 226'dan yüzde 15,9 azalışla 190'a, İstanbul'da 1341'den yüzde 20,9 azalışla 1061'e, ülke genelinde ise 5 bin 470'ten yüzde 18,7 azalışla 4 bin 446'ya düşmüştür." İsmail Çataklı, kasım ayında ülke genelinde; "Duman 8", "Ticari araç şoförleri üzerinde alkol ve uyuşturucu/uyarıcı madde denetimi", "Aranan şahıslar operasyonu" "Türkiye huzur güven uygulaması 2019/25" olmak üzere 4 güven/huzur uygulaması yapıldığını hatırlattı.

Bu uygulamalarda, 866 bin 773 şahısın kontrol edildiğini, 4 bin 28 aranan şahısın yakalandığını, kontrol edilen 314 bin 327 araçtan 15 bin 237 araca işlem uygulandığını, 2 bin 662 araç trafikten men edildiğini dile getiren Çataklı, denetlenen 44 bin 786 umuma açık yerden 345'ine işlem yapıldığını ifade etti. - Siber suçlarla mücadele Türkiye'nin siber suçlarla mücadelede de önemli kazanımlar elde ettiğine işaret eden Çataklı, "Siber suçlarla mücadelede terör suçları kapsamında 2019 yılı kasım ayında, 4 bin 283 sosyal medya hesabıyla ilgili çalışma yapılmış, tespit edilen 2 bin 264 kişi hakkında yasal işlem yapılmıştır." değerlendirmesini yaptı. Düzensiz göçle mücadelenin de sürdüğünü anlatan Çataklı, şunları söyledi: "Düzensiz göçle mücadelede Kasım ayında, 6 bin 401'i denizlerde olmak üzere 42 bin 311 düzensiz göçmen yakalanmıştır. 1210 organizatör gözaltına alınmış, 250'si tutuklanmıştır. Ülkesine gönüllü olarak geri dönen Suriyeli sayısı da 369 bin 690 bugün itibariyle ulaşmıştır. Güncel olarak ülkemizde bulunan kayıtlı Suriyeli sayısı da 3 milyon 691 bin 333'tür." (Sürecek)

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