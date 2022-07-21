İçişleri Bakanlığı kaymakam adaylığı sınavı ne zaman? Kaymakam adaylığı sınavı başvuru şartları nelerdir, son başvuru tarihi nedir?

İçişleri Bakanlığı kaymakam adaylığı sınavı ile ilgili detaylar vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi konuya ilişkin araştırma yapmaya başladı. Peki İçişleri Bakanlığı kaymakam adaylığı sınavı ne zaman? Kaymakam adaylığı sınavı başvuru şartları nelerdir? Konuya ilişkin detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI KAYMAKAM ADAYLIĞI SINAVI NE ZAMAN?

İçişleri Bakanlığı kaymakam adaylığı sınavı, 18 Eylül 2022'de saat 10.15'te Ankara'da yapılacak.

İçişleri Bakanlığı kaymakam adaylığı sınavına girecek kişilere 100 soru için 150 dakika (2,5 saat) süre tanınacak.

KAYMAKAM ADAYLIĞI SINAVI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

İçişleri Bakanlığı'nın Kaymakam adaylığı sınav ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre; başvuruda bulunacak kişilerde Türkiye'deki üniversitelerin veya diploma denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış olmak kaydıyla yabancı üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerinin uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, iktisat, işletme, maliye ve finans, sosyoloji, halkla ilişkiler ve tanıtım, psikoloji bölümlerinden veya bu bölümlerden herhangi birinin müfredatında yer alan derslerin en az yüzde 80'ine sahip olan diğer bölümlerden ya da hukuk fakültelerinden mezun olma şartı aranıyor.

Üniversitelerin sosyal bilimler, mühendislik fakülteleri ile tarih bölümlerinde en az dört yıllık lisans eğitimi yapan ve uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, hukuk ve iktisat alanlarında lisansüstü eğitim yapanlar da sınava başvurabilecek.

Ayrıca adaylarda, 1 Ocak 2022 tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmaları ve askerlikle ilişiklerinin bulunmaması yani askerlik hizmetini yapmış, erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak koşulları da aranacak.

KAYMAKAM ADAYLIĞI SON BAŞVUYRU TARİHİ NEDİR?

Adaylar başvurularını, 2-9 Ağustos tarihlerinde herhangi bir ÖSYM başvuru merkezinden, "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan yapacaklar ve sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacak. Yapılan açıklamaya göre geç başvuru tarihi 17 Ağustos 2022'dir.

