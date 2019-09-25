İçişleri Bakanlığı: Kıran-3 operasyonu başladı 

ANKARA, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanlığı, 21 Eylül itibarıyla Herekol, Bestler Dereler Bölgesi merkez olmak üzere Siirt ve Şırnak ara hattında, Kıran-3 operasyonunun başladığını açıkladı. Operasyonda şu ana kadar 2'si 'gri' listede aranan toplam 16 terörist etkisiz hale getirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, yurt dışında gerçekleştirilen terörle mücadele harekatlarının izdüşümü olarak, yurt içinde Hakkari, Şırnak, Van, Siirt ve Mardin illeri kırsalında da bölücü terör örgütünün, kış üslenmesi hazırlıklarını bertaraf etmek, hareket kabiliyeti daralan terör örgütünün kış üslenmesine girmeden terörist grupları bulup, etkisiz hale getirmek, terör örgütünün komuta kontrol sistemini parçalamak ve haberleşme ağını çökertmek, teröristlerin bölgeler arası geçişlerini engelleyerek takviye edilmesini önlemek amacıyla 17 Ağustos 2019 tarihinden itibaren büyük çaplı 'Kıran' operasyonunun başlatıldığı bildirildi.

KIRAN-1'DE 18 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Açıklamada, Kıran-1 operasyonun Hakkari-Van-Şırnak ara hattında, Kıran-2 operasyonunun Mardin-Batman-Şırnak ara hattında, Kıran-3 operasyonun ise Siirt ve Şırnak ara hattında devam ettiği belirtilerek, "Kıran-1 operasyonu kapsamında; 24 Eylül 2019 tarihinde Hakkari kırsalında etkisiz hale getirilen 7 teröristle birlikte toplam 18 terörist etkisiz hale getirilmiş, 6 işbirlikçi yakalanmış, 45 mağara, sığınak ve depo imha edilmiş, 5 adet AK-47 Kalaşnikov Piyade Tüfeği, 1 adet Dragunov (Kannas) Keskin Nişancı Tüfeği, 1 adet M-16 Piyade Tüfeği, 4 adet Makinalı Tüfek, 5 adet RPG-7 Roketatar, 4 adet AT-4 Tanksavar Füzesi, 15 adet el bombası, 8 bin 580 adet çeşitli çap ve türde silahlara ait mühimmat, 7 adet el yapımı patlayıcı, 15 kilo 500 gram patlayıcı madde, 20 kilo uyuşturucu madde (eroin), çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir" denildi.

KIRAN-2'DE 9 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Kıran-2 operasyonu kapsamında 9 terörist etkisiz hale getirildiği belirtilerek, "2 terörist teslim olmuş, 2 işbirlikçi yakalanmış, 7 mağara, sığınak ve depo imha edilmiş, 2 adet Metis M-1 Füze Ateşleyicisi, 1 adet M-16 Piyade Tüfeği, 2 adet Dragunov Kannas Keskin Nişancı Tüfeği, 6 adet RPG-7 roketatar, 2 adet Biksi Makinalı Tüfeği, 7 adet AK-47 Kalaşnikov Piyade Tüfeği, 1 adet TB-6 Tamburalı Bombaatar, 7 adet Tabanca, 45 adet El Bombası, 17 kilo Plastik Patlayıcı, 2 adet el yapımı patlayıcı, muhtelif miktarda mühimmat ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

KIRAN-3'TE 16 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Kıran-1, Kıran-2 operasyonlarının devam ederken Kıran-3 operasyonunun başlatıldığı vurgulanan açıklamada, şöyle denildi:

"Kıran-3 operasyonu; 21 Eylül 2019 tarihinden itibaren Herekol ve Bestler Dereler bölgesi merkez olmak üzere Siirt ve Şırnak ara hattında başlamıştır. Operasyon kapsamında, Herekol bölgesinde 22 Eylül 2019 tarihinde 7, Bestler Dereler bölgesinde 23 Eylül 2019 tarihinde 9 olmak üzere, aralarında İçişleri Bakanlığınca 'gri' kategoride aranan 'Koçer' kod adlı Orhan İnce ve 'Canda Kıçi' kod adlı Kader Malgoz'un da bulunduğu toplam 16 terörist hava destekli karadan yürütülen operasyonda etkisiz hale getirilmiş, çok sayıda silah-mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirilmiş, 6 mağara, barınak, sığınak ve 4 el yapımı patlayıcı imha edilmiştir. Bahse konu operasyonda; 7 komando taburu, 16 Polis Özel Harekat timi, 25 güvenlik korucu timiyle birlikte toplam 155 operasyonel tim, 2 bin 325 personel görev almaktadır."

Açıklamada, 17 Ağustos 2019 tarihinde başlayan Kıran operasyonları kapsamında bugüne kadar 43 teröristin etkisiz hale getirildiği, Kıran operasyonlarının Terörle Mücadele Harekâtı bölgesinde genişleyerek devam edeceği bildirildi.