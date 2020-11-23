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İçişleri Bakanlığı: “Kısıtlama kararına uymayan toplam 9 bin 583 kişiye adli ya da idari işlem yapılmıştır”

23.11.2020 09:26 | Son Güncelleme:
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İçişleri Bakanlığı, hafta sonu uygulanan kısıtlama kararına uymayan toplam 9 bin 583 kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve TCK’nın ilgili maddeler kapsamında adli ve idari işlem yapıldığını açıkladı.Covid-19 salgını seyrinde son günlerde tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de artış göstermesinin ardından alınan tedbirler kapsamında 21 Kasım Cumartesi günü saat 20.00’den 22 Kasım Pazar günü saat 10.00’a kadar ve 22 Kasım Pazar günü saat 20.00’den 23 Kasım Pazartesi 05.00 saatine kadar istisnalar hariç sokağa çıkmak kısıtlanmıştı.İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, kısıtlama kararına vatandaşlar büyük oranda uyum sağlarken söz konusu kısıtlama kararına uymayan toplam 9 bin 583 kişiye ise Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve TCK’nın ilgili maddeleri kapsamında adli ve idari işlem yapıldı.

İçişleri Bakanlığı, hafta sonu uygulanan kısıtlama kararına uymayan toplam 9 bin 583 kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve TCK’nın ilgili maddeler kapsamında adli ve idari işlem yapıldığını açıkladı.
Covid-19 salgını seyrinde son günlerde tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de artış göstermesinin ardından alınan tedbirler kapsamında 21 Kasım Cumartesi günü saat 20.00’den 22 Kasım Pazar günü saat 10.00’a kadar ve 22 Kasım Pazar günü saat 20.00’den 23 Kasım Pazartesi 05.00 saatine kadar istisnalar hariç sokağa çıkmak kısıtlanmıştı.
İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, kısıtlama kararına vatandaşlar büyük oranda uyum sağlarken söz konusu kısıtlama kararına uymayan toplam 9 bin 583 kişiye ise Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve TCK’nın ilgili maddeleri kapsamında adli ve idari işlem yapıldı.

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