İçişleri Bakanlığı kısıtlamaya ilişkin yeni soruları yanıtladı

İçişleri Bakanlığı, koronavirüs ile mücadele kapsamında 29 Nisan ve 17 Mayıs tarihleri arasında uygulanacak tam kapanmayla ilgili en çok sorulan sorulara yenilerini ekledi.

Bakanlık, kurumlar vergisi ödemeleri için vergi mükelleflerine borçlarını ödeyebilmeleri için herhangi bir muafiyet tanınıp tanınmayacağı sorusuna, "Kurumlar Vergisi ödemesinin son günü olması nedeniyle tam kapanmanın ilk günü olan 30 Nisan 2021 Cuma günü kurumlar vergisi borcu ödemelerini yapmak üzere bankalara gidecek olan vergi mükellefleri vergi borcuna ilişkin tahakkuk fişi veya elektronik ortamda alınmış borç durumunu gösterir bilgi/belgeyi denetimlerde ibraz etmek ve şirket ile ödeme yapılacak banka güzergâhında kalmak kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamasında muaf tutulacaktır" yanıtını verdi.

Tam kapanma kararı öncesinde alınan yurt içi uçak biletleri için izin almak gerekli midir? sorusuna ise şu yanıt verildi:

"Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak dönem içerisinde yapılacak her türlü şehirlerarası seyahat izne tabi tutulacaktır. Bu nedenle sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasından sonraya denk gelen seyahatler için de zorunlu hallerin varlığının olup olmadığına bağlı olarak seyahat izni alınması gerekmektedir. Bu durumun tek istisnası olarak tam kapanma kararından önce alınan biletlerle, 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 24.00'e kadar (19.00-24.00 arasına yönelik istisna getirilecek şekilde) seferine başlayacak olan uçak yolculukları için seyahat izin belgesi istenilmeyecektir."