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  4. İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen iç güvenlik operasyonları çerçevesinde ekim ayında kırsal alanda 8’i büyük, 43’ü orta çaplı olmak üzere toplam 10 bin 230 kırsal operasyon, şehirlerde bin 539 operasyon yapıldı.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen iç güvenlik operasyonları çerçevesinde ekim ayında kırsal alanda 8’i büyük, 43’ü orta çaplı olmak üzere toplam 10 bin 230 kırsal operasyon, şehirlerde bin 539 operasyon yapıldı.

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2020 10:01 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen iç güvenlik operasyonları çerçevesinde ekim ayında kırsal alanda 8’i büyük, 43’ü orta çaplı olmak üzere toplam 10 bin 230 kırsal operasyon, şehirlerde bin 539 operasyon yapıldı.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen iç güvenlik operasyonları çerçevesinde ekim ayında kırsal alanda 8’i büyük, 43’ü orta çaplı olmak üzere toplam 10 bin 230 kırsal operasyon, şehirlerde bin 539 operasyon yapıldı.

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