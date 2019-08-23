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İçişleri Bakanlığı: Mardin'de 300 bin TL ödülle aranan terörist etkisiz hale getirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 23.08.2019 11:32 | Son Güncelleme

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Mardin'de etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin, 300 bin TL ödülle Gri Liste'de yer alan 'Hebat' kod adlı Abdurrahman Siler olduğunun belirlendiğini açıkladı.

ANKARA, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanlığı, Mardin'de etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin, 300 bin TL ödülle Gri Liste'de yer alan 'Hebat' kod adlı Abdurrahman Siler olduğunun belirlendiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında 22 Ağustos 2019 tarihinde, Mardin Savur ilçe kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü'nce gerçekleştirilen ortak operasyonda, 5 teröristin etkisiz hale getirildiği hatırlatıldı. Açıklamada, "Etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin 'Terörden Arananlar'da 300 bin TL ödülle Gri Liste'de yer alan 'Hebat' kod adlı Abdurrahman Siler olduğu tespit edilmiştir. Etkisiz hale getirilen teröristin, sabotaj eğitimi aldığı ve bölgede saldırı hazırlığı içinde olduğu belirlendi" denildi.

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