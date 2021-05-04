İçişleri Bakanlığı market genelgesi: Hangi ürünlerin satışı yasak, yeni düzenlemeler neler?

İçişleri Bakanlığı, gece 81 ilin valiliğine "Market Tedbirleri" başlığı altında bir genelge gönderdi.

Genelgede, 17 Mayıs'a kadar sürecek olan tam kapanma döneminde marketlerde satılabilecek olan ürünlerle ilgili düzenlemeler yer alıyor.

Ayrıca bu genelgede tam kapanma döneminde alkollü içecek satışına kısıtlama getirildiği de İçişleri Bakanlığı tarafından ilk kez resmi bir belgede kabul ediliyor.

Hangi ürünlerin satışı yasak?

Genelgede, tam kapanma döneminde bazı ürünlerin satışına kısıtlama getirildiği belirtiliyor.

Bu kısıtlamaların da "marketlerde oluşabilecek yoğunlukların önüne geçmek" amacını taşıdığı ve ilgili bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, meslek odaları ile sektör temsilcileriyle yapılan görüşmeler sonucunda belirlendiği ifade ediliyor.

Genelgeye göre, marketlerde "zorunlu temel ihtiyaçlar dışındaki ürünlerin" satışına izin verilmeyeceği aktarılıyor ve şu düzenlemeler getiriliyor:

7 Mayıs 2021 Cuma gününden itibaren marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) temel gıda ve temizlik ürünlerinin yanı sıra sadece hayvan yemi, mamaları ile kozmetik ürünleri (parfümeri ve makyaj malzemeleri hariç) satılabilecek.

Daha önce getirilen alkollü ürün satışı kısıtlamasının yanı sıra marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, giyim ve aksesuar, ev tekstili, oto aksesuar, bahçe malzemeleri, hırdavat, zücaciye vb. ürünlerin satışına izin verilmeyecek.

Temel gıda maddesinin nasıl tanımlandığına ilişkin mevzuat, kanun ve diğer düzenlemelerde net bir tanım yer almıyor.

Ancak Katma Değer Vergisi ile ilgili düzenlemenin ekinde Temel Gıda Maddeleri listesi bulunuyor. Bu listede canlı hayvan, et, süt, süt ürünleri, un ve unlu mamüller, tatlı, çikolata, kahve, çay, baharatlar ve kuru otlar, çeşitli sebze ve meyveler, çerez, kuru meyve ve sosis, salam gibi ürünler yer alıyor.