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İçişleri Bakanlığı: Mavi kategoride aranan terörist yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2019 10:43 | Son Güncelleme

  İçişleri Bakanlığı, 'Terörden Arananlar' listesi mavi kategoride yer alan MLKP terör örgütü üyesi 'Deniz' kod adlı Ümit Emrah Köse'nin Mersin'de yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, 'Terörden Arananlar' listesi mavi kategoride yer alan MLKP terör örgütü üyesi 'Deniz' kod adlı Ümit Emrah Köse'nin Mersin'de yakalandığını açıkladı. Teröristin, örgütün sabotajcısı ve bombacısı olduğu bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada; Terörden Arananlar Listesi'nde 1 milyon 500 bin TL ödülle mavi kategoride yer alan MLKP terör örgütü üyesi 'Deniz' kod adlı Ümit Emrah Köse'nin Mersin polisinin dikkati sayesinde yakalandığı bildirildi. Terörist Köse'nin, Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyinde terör örgütü üyelerine sabotaj, bomba hazırlama eğitimi verdiği kaydedilen açıklamada, "'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan hakkında arama kaydı bulunan örgüt mensubunun, Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyinde terör örgütü mensuplarına sabotaj, bomba hazırlama, silah kullanımı konularında eğitim verdiği tespit edildi" denildi.

FOTOĞRAF

ANKARA, (DHA)

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