HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İçişleri Bakanlığı: Musa Orhan ihraç edildi

İçişleri Bakanlığı: Musa Orhan ihraç edildi

31.08.2020 19:47 | Son Güncelleme

18 yaşındaki İpek Er'e "nitelikli cinsel saldırıda" bulunduğu suçlamasıyla tutuklandıktan sonra tahliye edilen Uzman Çavuş Musa Orhan’ın Jandarma Genel Komutanlığından ihraç edildiği açıklandı.

18 yaşındaki İpek Er'in intiharının ardından Er'e "nitelikli cinsel saldırıda" bulunduğu suçlamasıyla tutuklanan Uzman Çavuş Musa Orhan’ın tahliye edilmesinin ardından sosyal medyada tahliye kararına yoğun tepkiler devam ederken İçişleri Bakanlığı, Orhan'ın Jandarma Genel Komutanlığından ihraç edildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "'Nitelikli cinsel saldırı' suçundan hakkında kovuşturma yürütülen Musa Orhan isimli şahıs, İçişleri Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulunun 31.08.2020 tarihli 'devlet memurluğundan çıkarma' cezası verilmesi kararıyla, Jandarma Genel Komutanlığından ihraç edilmiştir" denildi.

Sosyal medyada ihraç kararına yönelik olarak #MusaOrhanTutuklansın etiketi ile yapılan paylaşımlarda ihraç kararı yetersiz bulunarak Orhan'ın tutuklanması talep edildi.

Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı ve Siirt Barosu tahliye kararına itiraz etmiş, ancak mahkeme kararın kesinleşmesi nedeniyle itirazın reddine karar vermişti. Orhan'ın ilk duruşması 16 Ekim'de yapılacak.

DW,DHA / SSB,ET

© Deutsche Welle Türkçe

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Uçan araba SkyDrive deneme uçuşunu gerçekleştirdi!Uçan araba SkyDrive deneme uçuşunu gerçekleştirdi!
Bartın Üniversitesi'nde üretilen yerli enzim, pandemi ile mücadelede katkı sağlayacakBartın Üniversitesi'nde üretilen yerli enzim, pandemi ile mücadelede katkı sağlayacak
Ankara Valiliği açıkladı! Kamuda esnek çalışma kimleri kapsıyor?Ankara Valiliği açıkladı! Kamuda esnek çalışma kimleri kapsıyor?
En Çok Okunan Haberler
Gonca Vuslateri: “Hiç beklenmeyecek şiddet performansı...”
Gonca Vuslateri: “Hiç beklenmeyecek şiddet performansı...”
'Acun'u yatağıma attım'
'Acun'u yatağıma attım'
Ankara Valiliğinden yeni koronavirüs kararları!
Ankara Valiliğinden yeni koronavirüs kararları!
Antalya'da otobüs, kırmızı ışıkta bekleyen araçları biçti
Antalya'da otobüs, kırmızı ışıkta bekleyen araçları biçti
Rusya toplu aşılama için tarihi açıkladı
Rusya toplu aşılama için tarihi açıkladı
Papa'nın Doğu Akdeniz açıklamasına Türkiye'den yanıt
Papa'nın Doğu Akdeniz açıklamasına Türkiye'den yanıt
İlginizi Çekebilir
Grip ve koronavirüsü ayırt eden tanı testleri geliştirildi
Grip ve koronavirüsü ayırt eden tanı testleri geliştirildi
Diyarbakır'da tabancasını temizlerken kendisini vuran genç öldü
Diyarbakır'da tabancasını temizlerken kendisini vuran genç öldü
Feci ölüm! Yakınları sinir krizi geçirdi
Feci ölüm! Yakınları sinir krizi geçirdi
Korkunç olay! Cansız bedeni 150 litrelik su bidonundan çıktı
Korkunç olay! Cansız bedeni 150 litrelik su bidonundan çıktı
Cezaevinden kaçtı, eşini sokak ortasında öldürdü
Cezaevinden kaçtı, eşini sokak ortasında öldürdü
Diğer Haberler
Vatandaşlar gölge aradı! Sivas'ta termometreler 42 dereceyi gösterdi
Termometreler 42 dereceyi gösterdi
Bartın Üniversitesi'nde üretilen yerli enzim, pandemi ile mücadelede katkı sağlayacak
Bartın Üniversitesi'nde üretilen yerli enzim, pandemi ile mücadelede katkı sağlayacak
Cezaevlerine ziyaretçiler 'HES kodu'yla giriş yapacak
Cezaevlerine ziyaretçiler 'HES kodu'yla giriş yapacak
İçişleri Bakanlığı duyurdu: Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi
Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi
31 Ağustos Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı
Bakan Koca son durumu açıkladı
Evinde ölü bulunan kişi, sökülen pencereden vinçle çıkarıldı
Evinde ölü bulunan kişi, sökülen pencereden vinçle çıkarıldı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.