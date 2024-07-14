İçişleri Bakanlığı'ndan 15 Temmuz paylaşımı: 'Milletimizin eşsiz direnişini gururla hatırlıyoruz'

İçişleri Bakanlığı, videoyu X hesabından "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde, milletimizin demokrasisine ve bağımsızlığına sahip çıkmak için gösterdiği eşsiz direnişi gururla hatırlıyoruz. Bu uğurda canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyoruz. Demokrasiye ve milli iradeye olan inancımız ile birlik ruhumuzu daima diri tutacağız." ifadeleriyle paylaştı.

#15Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde, milletimizin demokrasisine ve bağımsızlığına sahip çıkmak için gösterdiği eşsiz direnişi gururla hatırlıyoruz.



Bu uğurda canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyoruz.



Demokrasiye ve milli iradeye… pic.twitter.com/nmFNDKWOcV — T.C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) July 14, 2024

Gölbaşı Özel Harekat Başkanlığında şehit olan polislerin fotoğrafları, isimleri ve isimlerinin yaşatıldığı okul, park ve hatıra ormanlarından görüntülere yer verilen video, teröristlerin saldırısı sonucu gazi olan Komiser Koray Tunçel tarafından seslendirildi.

