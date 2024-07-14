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  4. İçişleri Bakanlığı'ndan 15 Temmuz paylaşımı: 'Milletimizin eşsiz direnişini gururla hatırlıyoruz'

İçişleri Bakanlığı'ndan 15 Temmuz paylaşımı: 'Milletimizin eşsiz direnişini gururla hatırlıyoruz'

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
14.07.2024 22:39
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Özel Harekat Başkanlığı, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan arkadaşlarının anıldığı video hazırladı. İçişleri Bakanlığı videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.

İçişleri Bakanlığı'ndan 15 Temmuz paylaşımı: 'Milletimizin eşsiz direnişini gururla hatırlıyoruz'

İçişleri Bakanlığı, videoyu X hesabından "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde, milletimizin demokrasisine ve bağımsızlığına sahip çıkmak için gösterdiği eşsiz direnişi gururla hatırlıyoruz. Bu uğurda canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyoruz. Demokrasiye ve milli iradeye olan inancımız ile birlik ruhumuzu daima diri tutacağız." ifadeleriyle paylaştı.

Gölbaşı Özel Harekat Başkanlığında şehit olan polislerin fotoğrafları, isimleri ve isimlerinin yaşatıldığı okul, park ve hatıra ormanlarından görüntülere yer verilen video, teröristlerin saldırısı sonucu gazi olan Komiser Koray Tunçel tarafından seslendirildi.

Express
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Anahtar Kelimeler:
İçişleri Bakanlığı 15 temmuz
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