HABER
Geri Dön
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il için nikah ve düğün genelgesi

TAKİP ET Google News'i Takip Et
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il için nikah ve düğün genelgesi

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine nikah, nişan ve düğünlerle ilgili yeni bir genelge gönderildi. Açıklamada, "Ülke genelinde bugün ve hafta sonu düğün, nişan, kına gecesi, sünnet düğünü gibi etkinliklerde denetim gerçekleştirilecek" denildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Ülke genelinde bugün ve hafta sonu düğün, nişan, kına gecesi, sünnet düğünü gibi etkinliklerde denetim gerçekleştirilecek. Denetimler, sahil bölgelerinde yer alan plaj, kafe, kafetarya, restoran ve eğlence yerleri ile eğlence yerlerine dönüşebilen tekne ve yatlarda da düzenlenecek. Daha önce en az iki defa tedbirlere uymadığı tespit edilerek uyarılan ya da idari para cezası uygulanan işletmelere, denetimlerde aykırılık tespit edilmesi halinde 1-3 gün süreyle faaliyeti durdurma cezası uygulanacak."

İHA


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Neden akıllı saat kullanmalısınız?Neden akıllı saat kullanmalısınız?
Son 24 saatte 17 terörist etkisiz hale getirildiSon 24 saatte 17 terörist etkisiz hale getirildi
2020 -2021 KYK bursu çıkmayanlar nerelerden burs alabilir? 2020 -2021 KYK bursu çıkmayanlar nerelerden burs alabilir?
Diğer Haberler
Son 24 saatte 17 terörist etkisiz hale getirildi

Son 24 saatte 17 terörist etkisiz hale getirildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ayasofya Camii'nde

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ayasofya Camii'nde

Vali Yerlikaya duyurdu! İstanbul’da toplu asker uğurlamaları yasaklandı

Asker uğurlamalarıyla ilgili flaş karar

Burdur'da feci ölüm! Başı hidrolik kol ile çamurluk arasına sıkıştı

Başı hidrolik kol ile çamurluk arasına sıkıştı

Manukyan’ın tek oğlu Kerope Çilingir hayatını kaybetti! Efsane servet kime kalacak?

Efsane servet kime kalacak?

AK Parti'den flaş Abdurrahman Dilipak açıklaması! 81 ilde suç duyurusunda bulunulacak

AK Parti'den flaş Abdurrahman Dilipak açıklaması!

İlginizi Çekebilir

Son 24 saatte 17 terörist etkisiz hale getirildi

Son 24 saatte 17 terörist etkisiz hale getirildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ayasofya Camii'nde

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ayasofya Camii'nde

Vali Yerlikaya duyurdu! İstanbul’da toplu asker uğurlamaları yasaklandı

Asker uğurlamalarıyla ilgili flaş karar

Burdur'da feci ölüm! Başı hidrolik kol ile çamurluk arasına sıkıştı

Başı hidrolik kol ile çamurluk arasına sıkıştı

Manukyan’ın tek oğlu Kerope Çilingir hayatını kaybetti! Efsane servet kime kalacak?

Efsane servet kime kalacak?

AK Parti'den flaş Abdurrahman Dilipak açıklaması! 81 ilde suç duyurusunda bulunulacak

AK Parti'den flaş Abdurrahman Dilipak açıklaması!

Uygulamada Aç