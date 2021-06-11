HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile "Baro Genel Kurulları" ile ilgili genelge

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile "Baro Genel Kurulları" ile ilgili genelge

11.06.2021 11:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığı 81 İl valiliğine "Baro Genel Kurulları" konulu ek genelge gönderdi. Buna göre; 15 Haziran’dan itibaren Avukatlık Kanunu’nun EK Madde 3 hükümlerince üye sayısı 400’ün altındaki barolar, pazar günleri hariç diğer günlerde salgın tedbirlerine uygun şekilde genel kurullarını yapabilecek.

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile "Baro Genel Kurulları" ile ilgili genelge

İçişleri Bakanlığı'nca 81 il valiliğine gönderilen genelgede şu ifadeler kullanıldı:

Genelgede 1 Haziran 2021 tarihinden itibaren pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma ve cumartesi günleri 22.00-05.00 saatleri arasında; pazar günleri ise cumartesi saat 22.00'den başlayıp pazar gününün tamamını kapsayacak ve pazartesi günü saat 05.00'te tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulandığı hatırlatıldı. Ayrıca daha önce illere gönderilen genelge ile dönemsel açıdan zorunluluk taşıyan spor kulüplerinin genel kurulları hariç olmak üzere sivil toplum kuruluşları, sendikalar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları ile birlikler ve kooperatiflerin genel kurul dahil yapacakları geniş katılımlı her türlü etkinliklerin 15 Haziran 2021 tarihine kadar ertelendiği anımsatıldı.

Haziran ayı içerisinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan pazar günlerinde genel kurul yapılmasına yönelik bazı barolar tarafından başvurular yapıldığı belirtilen genelgede, 1136 sayılı Avukatlık Kanununun Ek Madde 3’de atıfta bulunularak,

"Seçim yapılacak genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce, baro seçimleri için levhaya kayıtlı (…) avukatlar, Türkiye Barolar Birliği seçimleri için de genel kurula barolarca seçilen asıl ve yedek delegeler ile doğal delegeleri belirleyen liste, toplantının gündemi, yeri, günü, saati ile çoğunluk olmadığı takdirde yapılacak ikinci toplantıya ilişkin hususları belirten bir yazı ile birlikte üç nüsha olarak o yer ilçe seçim kurulu başkanı olan hakime verilir. (…) Toplantı tarihleri, gündemde yer alan diğer konular göz önünde bulundurularak görüşmelerin bitimine göre seçimlerin ilçe seçim kurulu başkanının gözetiminde yapılması sağlanır. Üye sayısı dörtyüzü aşan barolarda görüşmeler cumartesi günü sonuçlandırılır ve seçimlere pazar günü dokuzda başlanır ve oy verme işi saat onyedide sona erer." hükmü hatırlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Birbirinden farklı masa oyunlarını keşfetmeye ne dersiniz?Birbirinden farklı masa oyunlarını keşfetmeye ne dersiniz?
Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!
TİM'den açıklama: Yeşil pasaportlu ihracatçıya aşı önceliğiTİM'den açıklama: Yeşil pasaportlu ihracatçıya aşı önceliği
Anahtar Kelimeler:
İçişleri Bakanlığı

En Çok Okunan Haberler

Dev kuruluştan 2022 altın tahmini geldi!

Dev kuruluştan 2022 altın tahmini geldi!

Çukur dizisinden sürpriz bir aşk daha çıktı!

Çukur dizisinden sürpriz bir aşk daha çıktı!

El Chapo’nun eşi kartel için çalıştığını itiraf etti

El Chapo’nun eşi kartel için çalıştığını itiraf etti

Bakan Koca duyurdu: Aşılamaya üç grup daha dahil edildi

Bakan Koca duyurdu: Aşılamaya üç grup daha dahil edildi

Kırmızı bültenle aranıyordu! Muğla'da yakalandı

Kırmızı bültenle aranıyordu! Muğla'da yakalandı

Akademisyenlerle müsilaj toplantısının sonuç bildirgesi yayınlandı

Akademisyenlerle müsilaj toplantısının sonuç bildirgesi yayınlandı

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Bakan Koca'dan önemli açıklamalar

Bakan Koca'dan önemli açıklamalar

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Koronavirüsün delta varyantı kangrene neden oluyor

Koronavirüsün delta varyantı kangrene neden oluyor

Pazar günü yasağı kalkacak mı? Kritik toplantı erkene alındı

Pazar günü yasağı kalkacak mı? Kritik toplantı erkene alındı

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un yeni görüntüsüyle şaşkına çevirdi

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un yeni görüntüsüyle şaşkına çevirdi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.