İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile "Baro Genel Kurulları" ile ilgili genelge

İçişleri Bakanlığı'nca 81 il valiliğine gönderilen genelgede şu ifadeler kullanıldı:

Genelgede 1 Haziran 2021 tarihinden itibaren pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma ve cumartesi günleri 22.00-05.00 saatleri arasında; pazar günleri ise cumartesi saat 22.00'den başlayıp pazar gününün tamamını kapsayacak ve pazartesi günü saat 05.00'te tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulandığı hatırlatıldı. Ayrıca daha önce illere gönderilen genelge ile dönemsel açıdan zorunluluk taşıyan spor kulüplerinin genel kurulları hariç olmak üzere sivil toplum kuruluşları, sendikalar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları ile birlikler ve kooperatiflerin genel kurul dahil yapacakları geniş katılımlı her türlü etkinliklerin 15 Haziran 2021 tarihine kadar ertelendiği anımsatıldı.

Haziran ayı içerisinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan pazar günlerinde genel kurul yapılmasına yönelik bazı barolar tarafından başvurular yapıldığı belirtilen genelgede, 1136 sayılı Avukatlık Kanununun Ek Madde 3’de atıfta bulunularak,