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İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile genelge! Denetim yapılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.05.2020 11:34 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı genelgesine göre 81 ilde bugün berber, kuaför, AVM, pazar yeri ve toplu ulaşım faaliyetlerinde, belirlenen kurallara yönelik denetim yapılacak. Ayrıca yine ülke genelinde bugün 15.00-24.00 saatlerinde 51 bin 885 personelle Türkiye Güven Huzur Uygulaması yapılacak.

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile genelge! Denetim yapılacak

İçişleri Bakanlığınca 81 ile gönderilen genelgeye göre bugün ülke genelinde iki ayrı denetim yapılacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Bugün 81 ilde eş zamanlı iki ayrı denetim yapılacak. Denetimlerden biri İçişleri Bakanlığı talimatı ile tüm valilikler ve kaymakamlıklar bünyesinde oluşturulan denetim timleri ile berber/kuaför/güzellik merkezleri, alışveriş merkezleri, ticari taksiler, pazar yerleri, şehir içi ve şehirlerarası toplu ulaşım faaliyetleri ve seyahat kısıtlaması olan illerde şehir giriş çıkışlarına yönelik olacak.

İkinci denetim ise Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, ülke geneline eş zamanlı 15:00-24:00 saatleri arasında 51 bin 885 personelin katılımıyla Türkiye Güven Huzur Uygulaması gerçekleştirecek.

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