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İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile yeni koronavirüs genelgesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2020 14:26 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine "Şehirlerarası Otobüslerde HES Kodu Zorunluluğu" konulu genelge gönderdi.

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile yeni koronavirüs genelgesi

İçişleri Bakanlığı'nca 81 ile gönderilen "Şehirlerarası Otobüslerde HES Kodu Zorunluluğu" konulu genelgeye göre şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan firmalarca HES kodu olmadan internet, telefon veya yüz yüze bilet satışı kesinlikle yapılmayacak.

İçişleri Bakanlığı, valiliklere gönderdiği genelgeyle şehirler arası yolcu taşıyan firmaların HES kodu olmadan biletleme yapmaması uyarısında bulundu.

Şehirler arası yolcu taşımacılığında HES kodu olmaksızın yolcu kabul eden araçlar, 10 gün süreyle seferden men edilecek.

Ayrıntılar gelecek...


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