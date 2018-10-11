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İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama: 635 güvenlik korucusu görevden uzaklaştırıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2018 14:05 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 635 güvenlik korucusunun görevden uzaklaştırıldığı belirtildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama: 635 güvenlik korucusu görevden uzaklaştırıldı

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, terör örgütlerine ve devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, iltisakı veya irtibatı bulunduğu değerlendirilen 635 güvenlik korucusunu görevden uzaklaştırdı.

İçişleri Bakanlığı 635 güvenlik korucusunun görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:

"Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, iltisakı veya irtibatı bulunduğu değerlendirilen 559 Güvenlik Korucusu ile kaçakçılık, göçmen kaçakçılığı, uyuşturucu madde suçları gibi çeşitli suçlara karıştığı değerlendirilen 76 Güvenlik Korucusunun görevlerinde kalmalarının doğurabileceği telafisi imkânsız sonuçlar dikkate alındığında, yürütmekte oldukları görevin hassasiyeti nedeniyle haklarında nihai karar verilene kadar tedbir niteliğinde, 442 sayılı Köy Kanununun 74 ve devamı maddeleri ile 2008/13105 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla kabul edilen Yönetmeliğe istinaden Sayın İçişleri Bakanının onayı ile toplam 635 Güvenlik Korucusu görevlerinden uzaklaştırılmıştır."

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Anahtar Kelimeler:
İçişleri Bakanlığı korucular

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Okuyucu Yorumları 14 yorum
bu kişiler doğrudan pkk nın kucagına itilmiştir bunların güvenlıgını kim saglıyacak acaba
bunlar zaten doğrudan PKK ya hizmet edenler. bilip bilmeden yorum yapma. bunlara hiç birşey olmaz çünkü doğuda çoğu olayları bunlar ve bunun gibiler planlıyor.
Öbür tarafa katılmayacağını nerden biliyorsun.
bukadar adam bunca zamandır kime koruculuk yaptılar peki. Devlet başta araştırma yapmadan mı aldı ilginç
Özel sektörden sonra devlette işçi çıkarmaya başladı yola devam...
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