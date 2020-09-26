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İçişleri Bakanlığı'ndan 'Avrupa Uyuşturucu Raporu 2020' değerlendirmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2020 02:47 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı, 'Avrupa Uyuşturucu Raporu 2020' paylaşımında, "Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi (EMCDDA) üyesi 30 ülke arasında milyonda ölüm oranında Türkiye 18’inci sırada. Daha iyisi için çalışmaya devam" ifadesine yer verdi.

İçişleri Bakanlığı'ndan 'Avrupa Uyuşturucu Raporu 2020' değerlendirmesi

İçişleri Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, 'Avrupa Uyuşturucu Raporu 2020'nin bazı verileri paylaşıldı.

Değerlendirmede, 2018 yılı uyuşturucu bağlantılı ölümlerin milyon nüfusa göre AB ortalamasının milyonda 23,7, Türkiye'de ise 12 olduğu bildirilirken, "Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi (EMCDDA) üyesi 30 ülke arasında milyonda ölüm oranında Türkiye 18’inci sırada. Daha iyisi için çalışmaya devam" denildi.

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Türkiye'de nüfusa göre, yaşam boyu madde kullanım yaygınlığının Avrupa'nın 10'da 1'i oranında olduğu belirtilirken, söz konusu raporda Avrupa'da 15- 64 yaş arası yaşam boyu madde kullanım yaygınlığının 2018'de 96 milyon kişiyle yüzde 29 olduğu, aynı oranın 'Türkiye'de Uyuşturucu Raporu 2019'a göre 1,7 milyon kişiyle yüzde 3,1 olarak hesaplandığı aktarıldı.

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Raporda, 15- 64 yaş arası 'Güncel Madde Kullanım Yaygınlığı Araştırması' sonuçlarına göre hayatında en az bir kere uyuşturucu madde kullananlar da tespit edildi.

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Değerlendirmeye göre, Avrupa ülkelerinde hayatında en az bir kez esrar kullananların oranının yüzde 27,2 iken Türkiye'de yüzde 2,7 olduğu belirtildi.

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Avrupa'da kokain kullanımının yüzde 5,4, Türkiye'de yüzde 0,2; ectasy kullanımının ise Avrupa'da yüzde 4,1 Türkiye'de yüzde 0,4 olduğu aktarıldı. (DHA)

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