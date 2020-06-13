İçişleri Bakanlığı'ndan 'Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu' açıklaması

\u0130\u00e7i\u015fleri Bakanl\u0131\u011f\u0131'ndan yap\u0131lan son dakika a\u00e7\u0131klamas\u0131nda, "C\u0327ars\u0327\u0131 ve Mahalle Bekc\u0327ileri Kanunu teklifi TBMM Genel Kurulu\u2019nda 11.06.2020 tarihinde kabul edilerek kanunlas\u0327m\u0131s\u0327t\u0131r" denildi.G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130PARTNERH\u00fcz\u00fcnl\u00fc bir a\u015fk hikayesini ba\u011fr\u0131nda saklayan milyonlarca y\u0131ll\u0131k ma\u011fara: Baredine Ma\u011faras\u0131Asker u\u011furlamas\u0131na kat\u0131lan 3 ki\u015fide korona \u00e7\u0131kt\u0131!2020 Y\u0131l\u0131n\u0131n En Pop\u00fcler Telefonlar\u0131