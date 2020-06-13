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İçişleri Bakanlığı'ndan 'Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu' açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2020 20:02 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında, "Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu teklifi TBMM Genel Kurulu’nda 11.06.2020 tarihinde kabul edilerek kanunlaşmıştır" denildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan 'Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu' açıklaması

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında, "Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu teklifi TBMM Genel Kurulu’nda 11.06.2020 tarihinde kabul edilerek kanunlaşmıştır" denildi.

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