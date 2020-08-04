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İçişleri Bakanlığı'ndan 'halı saha' açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.08.2020 17:42 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından halı sahaların açılmasına yönelik rehber hazırlama çalışmalarının devam ettiğini açıkladı. Halı sahaların faaliyetlerinde uymaları gereken rehber çalışmasının tamamlanmasını müteakip İçişleri Bakanlığı tarafından halı sahaların faaliyetlerine dair İl Hıfzısssıhha Kurullarınca karar alınabilmesine yönelik Valiliklere gerekli bilgilendirme yapılacağı kaydedildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan 'halı saha' açıklaması

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, kamuoyunda yaygın bir şekilde halı saha olarak adlandırılan tesislerin 4 Ağustos 2020 tarihi itibarıyla açılacağına dair bazı basın-yayın organlarında çıkan haberler üzerine açıklama yapılması zarureti doğduğu vurgulanarak şöyle denildi:

"Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından halı sahaların açılmasına yönelik rehber hazırlama çalışmaları devam etmekte olup, halı sahaların faaliyetlerinde uymaları gereken rehber çalışmasının tamamlanmasını müteakip Bakanlığımızca halı sahaların faaliyetlerine dair İl Hıfzısssıhha Kurullarınca karar alınabilmesine yönelik Valiliklere gerekli bilgilendirme yapılacaktır.

Asılsız haberlerin kaynağı olduğu anlaşılan Halı Saha Futbol Federasyonu, dernek statüsünde bir sivil toplum örgütü olup yetkili resmi bir spor federasyonu değildir. Adı geçen dernek yöneticileri hakkında TCK 262. maddesi (Kamu Görevinin Usulsüz Olarak Üstlenilmesi) kapsamında Bakanlığımızca suç duyurusunda bulunulmuştur."

Kaynak: İHA

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